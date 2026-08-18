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Bakterien-Befall

Algenplage! Beliebter Badeteich gesperrt

Grüne Algen und Steine im flachen Wasser am Ufer.
© Getty Images/ImaZinS RF
Am Badeteich Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf) ist am Dienstag wegen eines Blaualgenbefalls ein Badeverbot erlassen worden.
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In dem Gewässer sei eine erhöhte Belastung mit Cyanobakterien festgestellt worden, wodurch die Wasserqualität nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen entspreche, teilte das Landesmedienservice Burgenland mit. Um eine Gesundheitsgefährdung auszuschließen, habe die Bezirkshauptmannschaft den Teich bis auf weiteres für Badegäste gesperrt.

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Die erhöhte Bakterienbelastung sei auf die Hitze, die hohen Wassertemperaturen und den hohen Nährstoffgehalt im Wasser zurückzuführen, hielt das Land fest. Bei einer Überprüfung durch die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) sei im Badeteich eine Konzentration an Toxinen bei Cyanobakterien in Höhe von 64,84 Mikrogramm pro Liter Wasser gemessen worden. Der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorgegebene Grenzwert liege bei 24 Mikrogramm pro Liter.

Für Hunde können die durch Cyanobakterien gebildeten Gifte tödlich sein. Bei Menschen können sie Übelkeit, Fieber, Erbrechen, Durchfall, Hautausschläge, Kollaps oder Lähmungserscheinungen verursachen.

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