HIER tanzen Justin Trudeau & Katy Perry im Baumarkt

Eigentlich wollten Justin Trudeau und Katy Perry nur gemeinsam einkaufen. Doch als plötzlich ein spezieller Song aus den Lautsprechern ertönt, wird aus dem Einkaufsbummel kurzerhand eine kleine Tanzshow.

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Zwischen Regalen und Einkaufswagen zeigen der ehemalige kanadische Premierminister und die US-Sängerin ihre ganz andere Seite. Als der Song von Xavier Trudeau im Geschäft läuft, beginnen die beiden spontan zu tanzen.

Statt einfach weiter einzukaufen, nutzen sie den Moment für eine kleine Einlage. Justin Trudeau bewegt sich ausgelassen zur Musik, auch Katy Perry macht mit. Ein ziemlich ungewöhnlicher Anblick für einen ganz normalen Einkauf.

Papa und seine Freundin unterstützen Xavier

Der Grund für die gute Laune ist schnell gefunden: Bei dem Song handelt es sich um eine neue Single von Xavier Trudeau, dem Sohn von Justin Trudeau.

Der junge Kanadier versucht derzeit, sich selbst einen Namen zu machen. Neben der Musik arbeitet Xavier auch als Model und baut seine Karriere Schritt für Schritt auf.

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Für den Nachwuchsmusiker dürfte die Unterstützung seines berühmten Vaters daher besonders schön sein. Auch Katy Perry scheint sich bestens mit Xavier zu verstehen und macht bei der spontanen Tanzeinlage mit.

Xavier zeigt den Moment auf Instagram

Der ungewöhnliche Moment blieb nicht nur im Baumarkt. Xavier veröffentlichte das Video anschließend auf Instagram und machte damit gleichzeitig ordentlich Werbung für seine neue Musik.

Ob die Tanzeinlage tatsächlich spontan entstand oder ob Xavier damit ganz bewusst für seinen neuen Song trommeln wollte, bleibt offen. Fest steht: Mehr Aufmerksamkeit für den Song kann ein solcher Auftritt kaum bringen.