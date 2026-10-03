Heino: Seit Jahren Funkstille mit dem eigenen Sohn

Drei Jahre nach dem Tod seiner Ehefrau Hannelore spricht Heino offen über sein Familienleben. Während er mit seiner neuen Wahlfamilie in Kitzbühel glücklich sei, herrscht zu seinem leiblichen Sohn Funkstille.

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Am 8. November jährt sich der Tod von Hannelore Kramm zum dritten Mal. Der Verlust seiner Ehefrau sei für Heino weiterhin schmerzhaft. Gleichzeitig betont der 87-Jährige, wie glücklich er inzwischen mit seiner neuen Familie sei.

In der SWR-Sendung "Nachtcafé" sagte der Schlagersänger: "Ich vermisse natürlich Hannelore, klar, aber ansonsten habe ich den Himmel auf Erden, es könnte mir nicht besser gehen."

Heino lebt in Kitzbühel gemeinsam mit seinem Manager Helmut Werner, dessen Ehefrau Nicole und dem kleinen Sohn des Paares. Werner sei für ihn inzwischen "wie ein Sohn".

Kleiner Bub nennt ihn "Opa"

Auch zu Werners Sohn habe Heino eine enge Beziehung aufgebaut. Der Bub nenne ihn Opa und bringe ihm morgens die Zeitung. Nachmittags verbringe Heino Zeit mit ihm im Garten oder begleite ihn beim Radfahren.

"Wir sind eine schöne Familie", sagte der Sänger. "Ich war nie so glücklich, Hannelore jetzt ausgenommen, wie ich jetzt bin."

Seit Jahren kein Kontakt zum eigenen Sohn

Heino, Ehefrau Hannelore und Sohn Uwe, sowie Enkel Sebastian im Jahr 1999. © Getty Images

Ganz anders beschreibt Heino das Verhältnis zu seinem leiblichen Sohn. Seit dem Tod Hannelores habe er keinen Kontakt mehr zu ihm.

"Hannelore ist jetzt drei Jahre tot. Und seitdem habe ich meinen Sohn nicht mehr gesehen, nicht mehr gehört, weder Weihnachten noch Geburtstag noch Silvester", sagte Heino. "Ich habe nichts mehr von ihm gehört."

Heino zeigte sich enttäuscht und erklärte: "Warum soll ich mich um ihn kümmern? Er hat sich nie um mich bemüht. Ich habe mich immer um ihn bemüht, dass es ihm gut ging."

Manager soll gesamtes Vermögen erben

Bereits zu Hannelores Lebzeiten hatten Heino und seine Ehefrau laut den Aussagen in der Sendung entschieden, Helmut Werner als Erben einzusetzen. Dazu gehören demnach unter anderem Immobilien und Musikrechte.

Werner erinnerte sich daran, wie Hannelore ihm die Entscheidung mitgeteilt habe: "Wir möchten, dass du hier mal alles bekommst."

Der Grund sei die enge Verbindung gewesen. "Du bist für uns da und du kümmerst dich um uns", hätten Heino und Hannelore zu ihm gesagt.

Werner habe das Paar regelmäßig in Kitzbühel besucht und sei so über die Jahre zu einem festen Teil der Familie geworden.

Auch die Entscheidung, ihn als Erben einzusetzen, verteidigte der Manager. "Wäre die Familie da gewesen – nicht nur für Heino, sondern insbesondere auch für Hannelore –, dann hätte sich die Frage doch gar nicht gestellt", sagte Werner.