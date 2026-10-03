P. Diddy: Erst Luxus-Knast, jetzt Einzelhaft

Eigentlich sitzt Sean "P. Diddy" Combs eine Haftstrafe ab. Doch laut mehreren Insassen soll der Rap-Mogul im Gefängnis einen erstaunlich luxuriösen Alltag genießen.

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Sean "P. Diddy" Combs sitzt derzeit im Bundesgefängnis Fort Dix im US-Bundesstaat New Jersey. Der Rap-Mogul verbüßt eine Haftstrafe von 50 Monaten wegen zweier Verurteilungen im Zusammenhang mit dem Transport von Personen über Staatsgrenzen zum Zweck der Prostitution.

Nun sorgt ein Bericht von NBC News für neue Schlagzeilen: Vier Männer, die sich im selben Trakt wie Combs aufgehalten haben, schildern einen Gefängnis-Alltag, der sich deutlich von jenem anderer Häftlinge unterscheiden soll.

Andere Häftlinge kochen und putzen für Diddy

Den anonymen Quellen zufolge sollen andere Insassen für Combs kochen, seine Zelle beziehungsweise seinen Bereich reinigen, sein Bett machen und seine Wäsche waschen.

Auch um seine Dusche und Toilette soll sich ein anderer Häftling kümmern. Laut den Schilderungen soll Combs dafür monatlich Tausende Dollar ausgeben. Das Geld komme demnach von außerhalb und werde auf die Gefängniskonten anderer Häftlinge eingezahlt.

Ein Insasse fasste die angeblichen Zustände gegenüber NBC News drastisch zusammen: Es handle sich nicht um einen normalen Gefängnis-Alltag, sondern um eine Art Luxus-Leben.

Curry, Pizza und Empanadas

Auch beim Essen soll der 56-Jährige besondere Wünsche haben. Die Quellen berichten von Curry-Hühnchen, Pizza und Empanadas.

Die Gerichte sollen mit improvisierten Heizvorrichtungen zubereitet worden sein. Ein Häftling, der für Combs gekocht haben will, erklärte, er habe irgendwann keine Lust mehr darauf gehabt. Daraufhin habe sich der Rapper andere Mitinsassen gesucht.

Sogar Massagen soll er bekommen

Besonders ungewöhnlich ist eine weitere Behauptung: Laut den anonymen Quellen soll ein Häftling Combs regelmäßig Massagen nach chinesischer Art geben.

Damit aber nicht genug. NBC News berichtet außerdem über Hinweise auf verbotene Mobiltelefone innerhalb der Haftanstalt. Combs soll demnach Zugang zu einem Schmuggel-Handy gehabt und damit unter anderem Instagram genutzt haben.

Nacktfotos von Ex-Freundin

Über das Handy soll Combs laut den Quellen auch Nacktfotos und sexuell eindeutige Bilder einer ehemaligen Freundin angesehen haben.

Sean Combs alias P.Diddy und Naomi Campell im Jahr 2023. © GC Images

NBC News konnte zudem Fotos und Videos aus dem Gefängnis prüfen, auf denen Combs offenbar ein unerlaubtes Mobiltelefon benutzt.

Hennessy statt Gefängniswasser

Auch Alkohol soll im Gefängnis eine Rolle spielen. Mehrere Quellen berichten von einem geheimen Vorrat an hochwertigem Alkohol, der offenbar in die Haftanstalt gelangt sein soll.

Ein Insasse behauptete gegenüber NBC News sogar, gemeinsam mit Combs Hennessy getrunken zu haben. Daneben soll der Rapper Zugang zum Antidepressivum Remeron bekommen haben, das laut den Quellen auf dem Gefängnis-Schwarzmarkt gehandelt wird.

Gefängnis reagiert – Diddy landet in Einzelhaft

Die Berichte haben inzwischen Konsequenzen. Nach Veröffentlichung des NBC-Berichts soll Combs aus seinem bisherigen Wohnbereich verlegt und in eine sogenannte Special Housing Unit gebracht worden sein. Dabei handelt es sich um eine Form der Einzelunterbringung.

Das Bureau of Prisons wollte den konkreten Fall nicht kommentieren. Die Behörde erklärte lediglich, dass sie aus Gründen der Sicherheit und des Datenschutzes keine Angaben zu den Haftbedingungen einzelner Gefangener mache.

Combs’ Sprecher wies die Darstellung zurück und bezeichnete die Berichterstattung als überzogen. Die Angaben zum angeblichen Luxus-Alltag beruhen damit auf anonymen Quellen und sind nicht in allen Punkten unabhängig bestätigt.

50 Monate Haft für P. Diddy

Combs war im Juli 2025 in zwei Punkten schuldig gesprochen worden. Von schwereren Vorwürfen wie Menschenhandel und organisierter Kriminalität wurde er freigesprochen.

Im Oktober 2025 wurde er schließlich zu 50 Monaten Haft und einer Geldstrafe von 500.000 Dollar verurteilt.

Sein aktuelles voraussichtliches Entlassungsdatum ist der 21. Jänner 2028. Seine Anwälte gehen weiterhin gegen das Urteil vor.