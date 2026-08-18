Swift & Kelce: Hellseherin sagt Trennung voraus

Kaum haben sich der Pop-Superstar und das NFL-Großkaliber in einer märchenhaften Zeremonie das Ja-Wort gegeben, sorgt eine düstere Prophezeiung für Aufsehen in der Entertainment-Welt.

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Wenige Wochen nach der Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce hat die bekannte Hellseherin Deborah Graham in die Zukunft des Paares geblickt und gegenüber "Showbiz Cheat Sheet" Positives sowie Negatives prophezeit.

Geht es nach den übersinnlichen Kräften der Wahrsagerin, dürfen sich die Fans in absehbarer Zeit auf Nachwuchs im Hause Swift-Kelce freuen. "Ich sehe definitiv ein Baby in ihrer Zukunft, absolut und ohne jeden Zweifel", stellte Graham klar. Die kühne Prognose geht jedoch weit über das süße Familienglück hinaus: Die Hellseherin behauptet steif und fest, dass die Ehe keineswegs für die Ewigkeit bestimmt sei und beide Promis später noch einmal mit anderen Partnern vor den Traualtar treten werden.

Trotz der Unheil verkündenden Trennungsvorhersage spricht Graham beiden eine tiefe Verbindung zu. Taylor habe in dem Football-Profi zwar ihren Seelenverwandten gefunden, doch solche Lebenswege müssten nicht zwangsläufig bis an das Lebensende gemeinsam verlaufen. Eine sogenannte "Zwillingsflamme" – die unzertrennliche Verschmelzung zweier Seelen – sehe sie in dem Paar schlichtweg nicht. Wann genau der Storch klopft oder die Scheidung ansteht, ließ die Seherin allerdings völlig offen.

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Aufwendige Dior-Traumhochzeit und getrennte Wege im Alltag

Erst am 3. Juli 2026 hatten sich Swift und Kelce vor über 1.000 geladenen Gästen im New Yorker Madison Square Garden die ewige Treue geschworen. Die Sängerin glänzte in einer maßgeschneiderten Couture-Robe von Christian Dior, kombiniert mit edlem Cartier-Schmuck. Während der NFL-Star die Trauung vor wenigen Tagen gegenüber ESPN als "beste Nacht meines Lebens" schwärmerisch zusammenfasste, zeigt sich die frischgebackene Ehefrau öffentlich noch bedeckt. Derzeit weilt Taylor Swift allein in London, während ihr Ehemann schweißtreibende Einheiten auf dem Football-Platz für die anstehende Saison absolviert.