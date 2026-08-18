Panettiere: Gelähmt! Rätsel um Krankheit vor Tod

Nur wenige Monate vor ihrem plötzlichen Tod am Sonntag, 16. August, veröffentlichte die 36-jährige Schauspielerin Hayden Panettiere ihre ehrlichen Memoiren über schwerste persönliche Schicksalsschläge.

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Neben ihren Kämpfen gegen Wochenbettdepressionen sowie Drogen- und Alkoholsucht enthüllte die Ex-Partnerin von Wladimir Klitschko eine rätselhafte körperliche Erkrankung.

Gelähmt von Taille abwärts

Im Mai berichtete sie gegenüber dem Magazin "Women’s Health", dass sie eines Tages aufgewacht sei und ein Taubheitsgefühl von der Taille abwärts verspürt habe. Sie konnte weder ihre Zehen beugen noch den Fuß anheben, während die Mediziner ratlos blieben.

"Niemand war in der Lage, mir eine richtige Antwort zu geben", erinnerte sich die Künstlerin an die schreckliche Angst vor einer dauerhaften Querschnittslähmung zurück. "Ich saß da und dachte: Oh mein Gott, werde ich mein ganzes Leben lang gelähmt sein? Es ist das Schrecklichste, das mir jemals körperlich passiert ist."

© FilmMagic

Verletzungen während Karriere

Körperliche Schmerzen war die Darstellerin im Laufe ihres Lebens gewohnt, da sie bereits in früher Jugend viele Verletzungen erlitten hatte. Ihre gesundheitlichen Rückschläge umfassten folgende Vorfälle:

Ein Sturz vom Zebra, bei dem zwei Wirbel in den Hals gedrückt wurden.

Regelmäßige Stürze beim Eiskunstlauf und zahlreiche Muskelzerrungen.

Eingeklemmte Nerven im unteren Rückenbereich vor wenigen Monaten.

Ungewisse Ursache für Ableben

Rund fünf Monate vor ihrem Ableben wurde die Schauspielerin am Flughafen in Los Angeles noch auf Krücken fotografiert. Auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt wieder gehen konnte, blieb ihr Körper geschwächt. Woran die Darstellerin am vergangenen Sonntag letztlich verstarb, ist bislang ungeklärt. Die Gerichtsmedizin stellte bei der ersten Obduktion keine Traumata oder äußeren Verletzungen fest, weshalb die Ermittlungen zur genauen Todesursache weiter andauern.