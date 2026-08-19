oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Ab September

Scan-Cars: Jagd auf Parksünder in nächster Phase

OR
von
Das Scancar soll die Arbeit erleichtern.
© CPB SOFTWARE AG
In Wien werden derzeit sogenannte "Scan Cars" für digitale Parkraumüberwachung getestet. Eines von künftig vier Fahrzeugen hat bereits rund 220 Testkilometer absolviert, um Falschparkern mittels Dachsensoren und optischer Zeichenerkennung auf die Schliche zu kommen.
OE24 auf Google bevorzugen

Dabei lag die Kennzeichen-Erkennungsrate unter realen Bedingungen bei über 90 Prozent.

Auch interessant

Kanye West spielt in Russland auf - um 1.618 Euro!

Lederhosen, barfuß, Hut - jeder kannte Mordverdächtigen

FPÖ-Landbauer gegen "Raubritter-Maut"

Ab Mitte September startet die nächste Testphase: Das Scan Car wird erstmals für eine Echtzeit-Simulation mit echten Systemen der Stadt, wie etwa der Parkpickerl-Datenbank, verknüpft. Der reguläre Einsatz aller vier Autos in zwölf weitläufigen Bezirken ist ab Ende 2026 geplant.

Soll Mitarbeiter unterstützen

Laut der Stadt Wien sollen die Fahrzeuge keine Mitarbeiter ersetzen, sondern diese bei ihrer Arbeit unterstützen. Durch die flächendeckende Parkraumbewirtschaftung hat sich die Kontrollfläche nahezu verdoppelt, weshalb die Überwachungsorgane teils rund 15 Kilometer am Tag zu Fuß zurücklegen. Genau hier sollen die Scan Cars für Entlastung sorgen. Die insgesamt 650 Bediensteten werden zeitnah für die neue Technik geschult. Die Stadt betont zudem ausdrücklich, dass ein vom System registrierter fehlender Parknachweis nicht automatisch zu einer Strafe führt. Mögliche Verstöße werden weiterhin manuell von einem Überwachungsorgan geprüft. Außerdem versichert die Stadt, dass die bei den Fahrten erfassten Informationen nicht gespeichert werden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wirbel um Verbindungsbahn: Anrainer kämpfen für Schutz ihrer Häuser

Gloriette: Mega-Dance-Battle in Schönbrunn

Wien startet gut behauptet: ATX 0,09 Prozent höher

Hier gibt's die meisten Jobs

Umfrage: SPÖ weiter auf Platz 1, Nehammer gewinnt Kanzler-Duell

Babys unter sechs Monaten von Erkälteten weghalten

Wiener Polizei: FPÖ fordert 1.500 € Zulage

Diese Mathe-Aufgabe für 10-Jährige lässt das Netz verzweifeln

Kaputte Isolierung war Schuld an S-Bahn-Kabelbrand

Großes Sommerfinale am Neustifter Kirtag