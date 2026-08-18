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Late Night Shopping

"francis" lädt zum Afterwork in Weiß

Modernes Bürogebäude "Francis" in der Dämmerung mit beleuchteten Fenstern und Straßenverkehr.
© Francis/GammaGmbH
Cocktails, Mode und Musik - beim "Summer Late Night Shopping" am 20. August wartet ein echter Feierabend-Hit auf alle, die ins francis strömen.
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DJ-Musik im Hintergrund, ein Cocktail in der Hand und dazu die neuesten Trends aus der Region: Genau das erwartet die Besucher beim "Summer Late Night Shopping" im francis. Auf der PLAZA im zweiten Obergeschoss treffen am 20. August lokale Mode-, Design- und Lifestylebetriebe auf sommerliche Afterwork-Stimmung. Auch das Thema Networking kommt an diesem Abend nicht zu kurz.

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Save the Date: Summer Late Night Shopping am 20. August im francis.

Der francis Market, der Concept Store, Kaffeebar und Treffpunkt zugleich ist, öffnet dafür seine Türen bis 22 Uhr. Gemeinsam mit FashionTouri und Designquartiere rückt die Veranstaltung im Rahmen der Eventreihe "francis auf Sommerfrische" lokale Unternehmen ins Rampenlicht, die ihre Produkte einem breiten Publikum präsentieren und feilbieten.

Late Night Shopping auf 250 Quadratmetern

Auf rund 250 Quadratmetern wird eine sorgfältig ausgewählte Produktwelt mit Mode, Schmuck, Accessoires, Papeterie, Keramik, Kosmetik und kulinarischen Angeboten präsentiert. Im Fokus stehen Qualität, Nachhaltigkeit, faire Produktion und regionale Wertschöpfung.

Modernes Gebäude mit Schriftzug "Francis" auf dem Dach vor blauem Himmel.
Bis 5. September ist die Plaza im francis noch ein absoluter Sommer-Hotspot Wiens. © Francis/GammaGmbH

Das Summer Late Night Shopping startet um 17 Uhr, die offizielle Eröffnung erfolgt um 19 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, Dresscode: ALL WHITE. Für alle, die lokale Marken abseits großer Einkaufsstraßen entdecken wollen, sollte sich dieses besondere Afterwork im francis nicht entgehen lassen. (Nikolai Uzelac)

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