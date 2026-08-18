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Schallaburg feiert 111.111. Besucher

© Moritz Scheer
Die 80er-Jahre-Ausstellung auf der Schallaburg begrüßte bereits vier Monate nach ihrer Eröffnung ihren 111.111. Gast.
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LH Johanna Mikl-Leitner gratuliert: „Ein beeindruckender Erfolg." Geschäftsführer Erwin Klissenbauer freut sich über die geweckten Emotionen bei Jung und Alt anlässlich der Ausstellung "80er – Grenzen waren gestern."

Die mittelalterliche Burg, die in der Renaissance zum repräsentativen Schloss ausgebaut wurde, lädt ihre Gäste zu einer interaktiven Reise durch ein Jahrzehnt voller Gegensätze ein – zwischen Kaltem Krieg und Friedensbewegung, Punk und Pop, Natur und Technik, Zukunft und Erinnerung.

Die Berliner Mauer im Kräutergarten, Flipper entlang des Burgwegs und zahlreiche Mitmach-Stationen machen die 80er auf besondere Weise erlebbar. Besucherinnen und Besucher können mit Walkman und Kopfhörern durch die größten Hits des Jahrzehnts spazieren, mit Tastentelefonen Gespräche zwischen Ost und West führen, Kultgeräusche erraten oder berühmte Filmszenen wiederentdecken.

Die Jubiläumsbesucherin Nicole Trenz lobt die interaktiven Stationen zum Anfassen. Die Schau läuft noch bis 15. November. Weitere Informationen unter www.schallaburg.at.

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