9. Ausgabe
Blockheide leuchtet: Magische Nächte im Waldviertel
Von 27. bis 30. August 2026 wird der Naturpark Blockheide in Gmünd zur Bühne für die neunte Ausgabe des Festivals "Blockheide Leuchtet". Zwischen Wäldern, Wiesen, Teichen und den markanten Granitfelsen erwartet die Besucher ein einzigartiges Zusammenspiel aus Natur und Lichtkunst. Internationale Installationen tauchen die Landschaft in beeindruckende Farben und laden dazu ein, die Umgebung mit neuen Augen zu entdecken.
Auch interessant
Doch das Festival bietet weit mehr als leuchtende Kunstwerke. Musiker und Performer bewegen sich behutsam durch das Gelände und sorgen mit Klangreisen, Lichtjonglage, Flow Arts und tanzenden Leuchtwesen für eine ganz besondere Atmosphäre. Wer aufmerksam unterwegs ist, entdeckt versteckte Plätze, an denen Geschichten erzählt werden, die zu berühren und verzaubern wissen.
Das Festival findet an vier Abenden jeweils von 19.30 Uhr bis Mitternacht statt und richtet sich an Naturfreunde, Kunstliebhaber, Familien und Ruhesuchende gleichermaßen. Für das leibliche Wohl sorgen regionale Anbieter mit Speisen und Getränken. Mit seinem einzigartigen Mix aus Licht, Natur, Musik und Bewegung zählt "Blockheide Leuchtet" erneut zu den außergewöhnlichsten Sommerveranstaltungen im Waldviertel.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden