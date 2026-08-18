Blockheide leuchtet: Magische Nächte im Waldviertel

Die Blockheide wird Ende August wieder zum Treffpunkt für Entdecker - mit leuchtenden Kunstwerken zwischen Granitfelsen, Musik im Wald und geheimnisvollen Begegnungen im Dunkeln.

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Von 27. bis 30. August 2026 wird der Naturpark Blockheide in Gmünd zur Bühne für die neunte Ausgabe des Festivals "Blockheide Leuchtet". Zwischen Wäldern, Wiesen, Teichen und den markanten Granitfelsen erwartet die Besucher ein einzigartiges Zusammenspiel aus Natur und Lichtkunst. Internationale Installationen tauchen die Landschaft in beeindruckende Farben und laden dazu ein, die Umgebung mit neuen Augen zu entdecken.

Blockheide Leuchtet © Rami Saarikorpi

Doch das Festival bietet weit mehr als leuchtende Kunstwerke. Musiker und Performer bewegen sich behutsam durch das Gelände und sorgen mit Klangreisen, Lichtjonglage, Flow Arts und tanzenden Leuchtwesen für eine ganz besondere Atmosphäre. Wer aufmerksam unterwegs ist, entdeckt versteckte Plätze, an denen Geschichten erzählt werden, die zu berühren und verzaubern wissen.

Blockheide Leuchtet © Joanna Pianka

Das Festival findet an vier Abenden jeweils von 19.30 Uhr bis Mitternacht statt und richtet sich an Naturfreunde, Kunstliebhaber, Familien und Ruhesuchende gleichermaßen. Für das leibliche Wohl sorgen regionale Anbieter mit Speisen und Getränken. Mit seinem einzigartigen Mix aus Licht, Natur, Musik und Bewegung zählt "Blockheide Leuchtet" erneut zu den außergewöhnlichsten Sommerveranstaltungen im Waldviertel.