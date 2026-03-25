Am Oster- & Frühlingsmarkt Schloss Schönbrunn kann nun bargeldlos bezahlt werden

Am Oster- & Frühlingsmarkt Schloss Schönbrunn kann dank card complete auch bargeldlos bezahlt werden.

Der Oster- und Frühlingsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn zählt jedes Jahr zu den stimmungsvollsten Events der Saison. Zwischen kunstvoll verzierten Ostereiern, regionalen Spezialitäten und ersten Frühlingsdrinks zieht es zahlreiche Besucher:innen in den historischen Ehrenhof – heuer mit einem zusätzlichen Komfortfaktor.

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Bequem bezahlen an allen Ständen

Nach der Premiere beim Weihnachtsmarkt wird das bargeldlose Bezahlen auch im Frühling weitergeführt. Gemeinsam mit dem Zahlungsanbieter card complete Service Bank AG wurde die entsprechende Infrastruktur ausgebaut. So können Einkäufe an allen Ständen unkompliziert mit Karte, Smartphone oder Wearables beglichen werden. Wer lieber bar zahlt, kann das weiterhin tun – mehrere Bankomaten stehen vor Ort zur Verfügung.

Gerade bei gut besuchten Tagen zeigt sich der Vorteil moderner Bezahlsysteme: Warteschlangen werden verkürzt, Abläufe beschleunigt, und auch internationale Gäste kommen ohne Umtauschstress aus. Für viele Veranstalter sind solche Lösungen längst Teil eines zeitgemäßen Event-Erlebnisses.

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Neu ist in diesem Jahr ein digitales Pfandsystem für Gläser. Das Pfand wird direkt bei der Zahlung hinterlegt und bei der Rückgabe automatisch wieder gutgeschrieben – ganz ohne Kleingeld. Ein kleines Detail, das den Marktbesuch deutlich entspannter macht.

Damit reiht sich der Oster- und Frühlingsmarkt in eine wachsende Zahl von Veranstaltungen ein, die traditionelles Flair mit moderner Infrastruktur verbinden. Partner wie card complete zeigen dabei, wie sich bewährte Markttraditionen und technologische Entwicklungen sinnvoll ergänzen – meist ganz unauffällig, aber spürbar für alle, die durch die Stände schlendern.