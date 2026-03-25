Neues aus dem Prater

Im Prater gibt es jetzt viel Neues zu berichten.

Diese Saison steht ganz im Zeichen unseres Jubiläumsjahres.

Viel Neues im Prater

© Philipp Pertl

Ein besonderes Highlight ist die neue Lasertag-Arena, die als höchste Lasertag-Arena Österreichs neue Maßstäbe setzt. Die 1.000 Quadratmeter große Arena bietet zahlreiche Hindernisse,

Verstecke, Aussichtspunkte und verbindet modernes Spieldesign mit aktueller Lasertag-Technologie. Ausgestattet mit dem Laserforce-System der neuesten Generation, immersiven Licht- und Soundeffekten, sowie außergewöhnlichen Schwarzlicht-Grafiken entsteht eine Atmosphäre, die jedes Spiel zu einem intensiven Erlebnis macht.

Pixel Games

Im Erdgeschoss warten mit den Pixel Games ein weiteres innovatives, interaktives Spielerlebnis. Auf zwei Pixel Floors verschmelzen Reaktion, Bewegung und Action zu einem dynamischen Freizeitangebot mit hohem Spaßfaktor. Unterschiedliche Spielmodi sorgen für Abwechslung und machen das Erlebnis sowohl für Einzelspielerinnen und Einzelspieler als auch für Gruppen attraktiv.

Madame Tussauds

Seit 19. März ist Bruce Willis permanent bei uns sein. Der US amerikanische Schauspieler war 2006 bereits einmal in Wien zu Gast, um den Animationsfilm "Ab durch die Hecke" im Gartenbaukino in Wien zu präsentieren, indem er den Waschbären RJ in der Originalversion sprach. Genau 20 Jahre später kommt er wieder, jedoch als Wachsfigur und ist gekommen, um zu bleiben.

ESC

Die offizielle After-Show-Party des Eurovision Song Contest bringt von 11. Bis 16. Mai 2026 Fans, Künstler:innen und Delegationen aus ganz Europa nach Wien Wien wird im Mai 2026 zum pulsierenden Zentrum der Eurovision-Welt.

Neuübernahme der Prater Alm

Als „tiefgelegenste Alm der Welt“ bietet sie ihren Gästen ein außergewöhnliches Erlebnis. Kulinarisch setzt die Prater Alm auf eine gelungene Mischung aus österreichischer Tradition und zeitgemäßer

Küche. Klassiker wie Schnitzel, Wiener Tafelspitz oder Buchteln treffen auf moderne Gerichte wie Burger und Spare Ribs. Diese Kombination aus „Tradition trifft Lifestyle“ spiegelt das Konzept des Hauses wider und spricht sowohl Einheimische als auch internationale Gäste an.

Restaurant Luftburg

Neue Maßstäbe für Nachhaltigkeit und Genuss: Die Luftburg – Kolarik im Prater festigt ihre Position als Vorzeigebetrieb im Wiener Prater. Unter der Führung von Paul und Bianca Kolarik feiert das Familienunternehmen heuer ein besonderes Jubiläum: 5 Jahre als größtes vollzertifiziertes Bio-Restaurant der Welt. Kulinarik: 100 % Bio und regional.

100 Jahre Partnerschaft Schweizerhaus & Budweiser

Der Wiener Traditions-Gastgarten feiert „bieriges“ Jubiläum mit Preisgarantie und Sonderabfüllung. Seit genau einem Jahrhundert fließt das Original Budweiser Budvar in die Krügerl des Wiener Schweizerhauses. Zum 100-jährigen Jubiläum dieser engen Verbundenheit setzt die Familie Karl Kolraik in der Saison 2026 ein deutliches Zeichen der Beständigkeit und lädt mit einer exklusiven Festwoche, einem limitierten Jubiläumsbier und einem großen Gewinnspiel zum Mitfeiern in den Wiener Prater ein.

Pratercatchen US-Wrestler James Storm (ehemals TNA) sowie Tom Latimer

Bereits zum 9. Mal verwandelt sich der Wiener Prater in eine spektakuläre Wrestling-Arena: Am 5. und 6. Juni 2026 steigt das legendäre Prater Catchen am Gelände der Liliputbahn (Prater 99).