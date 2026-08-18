Rekord-Ansturm auf Wiener Sommerschule

Die Wiener Sommerschule wächst auch in diesem Jahr: Rund 1.000 Kinder und Jugendliche mehr als im Vorjahr wollen die Ferien nutzen, um fit ins neue Schuljahr zu starten.

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Schon am 24. August drücken in Wien rund 15.900 Kinder und Jugendliche wieder die Schulbank. Besonders erfreulich: Rund 1.000 Schüler mehr als im Vorjahr haben sich freiwillig für die Sommerschule angemeldet. Auf der anderen Seite ist die Teilnahme für außerordentliche Schüler mit dem Status "unzureichend" erstmals verpflichtend. An insgesamt 101 Standorten wird in kleinen Gruppen mit durchschnittlich 13 Kindern gelernt und gearbeitet.

Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs unterstreicht: "Die Sommerschule gibt Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, gemeinsam Gelerntes zu festigen, offene Fragen zu klären und mit mehr Sicherheit in das neue Schuljahr zu starten. Mein besonderer Dank gilt den vielen Pädagoginnen und Pädagogen sowie den Buddys, die die Kinder und Jugendlichen in diesen beiden Wochen begleiten und einen guten Start in das neue Schuljahr ermöglichen."

Rückkehr in den Schulalltag

Mehr als 1.100 Lehrkräfte sind heuer im Einsatz. Unterstützt werden sie von Lehramtsstudierenden, pensionierten Pädagogen und 27 freiwilligen Schülern, die als "Buddys" mithelfen. Im Fokus steht vor allem die Förderung der deutschen Sprache. Je nach Schulform werden unter anderem auch Mathematik, Englisch, weitere Fremdsprachen und andere wichtige Unterrichtsfächer angeboten.

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass viele Teilnehmer danach sicherer, strukturierter und sprachlich aktiver ins neue Schuljahr starten. Die Sommerschule hilft nicht nur beim Aufholen von Lernstoff, sondern erleichtert auch die Rückkehr in den Schulalltag nach den langen Ferien.