Statt Donauinsel und Foo Fighters: Mega-Brand hält Wien in Atem

Eigentlich wäre der Freitag-Abend für Event-Highlights reserviert gewesen, doch jetzt hält ein Mega-Feuerwehr-Einsatz die Hauptstadt in Atem.

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Statt Donauinselfest oder Foo Fighters im Happel-Stadion: Über 120 Feuerwehrleute kämpfen in Stadlau gegen die Flammen.

Video zum Thema Großbrand in Stadlau © Viyana Manset Haber

Video zum Thema Großbrand in Stadlau © Viyana Manset Haber

Eine große Rauchwolke ist am Freitagabend über Wien zu sehen. Die Berufsfeuerwehr erklärte gegenüber oe24, dass sie im Großeinsatz steht, um die Flammen in den Griff zu bekommen.

Video zum Thema Großbrand in Stadlau © Viyana Manset Haber

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Zur Brandlage gibt es derzeit noch keine ausführlichen Informationen. Klar ist: Die Wiener Feuerwehr ist wegen des Brandes einer Lagerhalle in Wien-Donaustadt zu einem Großeinsatz ausgerückt.