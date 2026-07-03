Flammen in Stadlau
Statt Donauinsel und Foo Fighters: Mega-Brand hält Wien in Atem
Statt Donauinselfest oder Foo Fighters im Happel-Stadion: Über 120 Feuerwehrleute kämpfen in Stadlau gegen die Flammen.
Großbrand in Stadlau
© Viyana Manset Haber
Großbrand in Stadlau
© Viyana Manset Haber
Eine große Rauchwolke ist am Freitagabend über Wien zu sehen. Die Berufsfeuerwehr erklärte gegenüber oe24, dass sie im Großeinsatz steht, um die Flammen in den Griff zu bekommen.
Großbrand in Stadlau
© Viyana Manset Haber
Großbrand in Stadlau
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Zur Brandlage gibt es derzeit noch keine ausführlichen Informationen. Klar ist: Die Wiener Feuerwehr ist wegen des Brandes einer Lagerhalle in Wien-Donaustadt zu einem Großeinsatz ausgerückt.
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