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Flammen in Stadlau

Statt Donauinsel und Foo Fighters: Mega-Brand hält Wien in Atem

Dichte schwarze Rauchwolke steigt über Gebäuden und Bahngleisen in Stadlau auf.
© oe24
Eigentlich wäre der Freitag-Abend für Event-Highlights reserviert gewesen, doch jetzt hält ein Mega-Feuerwehr-Einsatz die Hauptstadt in Atem.
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Statt Donauinselfest oder Foo Fighters im Happel-Stadion: Über 120 Feuerwehrleute kämpfen in Stadlau gegen die Flammen.

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Großbrand in Stadlau

© Viyana Manset Haber

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Großbrand in Stadlau

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Eine große Rauchwolke ist am Freitagabend über Wien zu sehen. Die Berufsfeuerwehr erklärte gegenüber oe24, dass sie im Großeinsatz steht, um die Flammen in den Griff zu bekommen.

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Großbrand in Stadlau

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Großbrand in Stadlau

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Zur Brandlage gibt es derzeit noch keine ausführlichen Informationen. Klar ist: Die Wiener Feuerwehr ist wegen des Brandes einer Lagerhalle in Wien-Donaustadt zu einem Großeinsatz ausgerückt.

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