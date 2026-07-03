Großes Jubiläums-Wochenende in der Albertina

Am 4. und 5. Juli lädt die Albertina bei freiem Eintritt zum Open House in alle drei Standorte - neben der Albertina selbst auch in die Albertina Modern und die Albertina Klosterneuburg.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Dieses Wochenende steht Wien ganz im Zeichen der Kunst. Die Albertina feiert heuer ihr 250-jähriges Bestehen. Am Samstag und Sonntag wartet auf alle Kunstfans ein gewaltiges Geburtstagsprogramm bei freiem Eintritt. Insgesamt 250 kostenlose Aktionen laden dazu ein, die drei Standorte des Museums völlig neu zu entdecken.

Gratis-Sachertorte auf der Bastei

Ein Geburtstag in Wien braucht natürlich eine echte Torte. Generaldirektor Ralph Gleis schneidet am Samstag eine eigens kreierte Sachertorte auf der Bastei an. Das Beste daran ist, dass das süße Meisterwerk direkt an die Besucherinnen und Besucher verteilt wird, solange der Vorrat reicht. Das Publikum steht an diesem Wochenende ohnehin im Mittelpunkt. "Mit 250 kostenfreien Vermittlungsangeboten machen wir die Albertina an diesem Wochenende zu einem besonders offenen Ort der Begegnung, der Neugier und des gemeinsamen Entdeckens“, so Gleis.

Volles Programm für alle Generationen

Die Abteilung für Kunstvermittlung zeigt an beiden Tagen ein Best-of ihres umfangreichen Angebots. Das reicht vom Bilderbuch für die Kleinsten über Mitmachführungen für Kinder ab sechs Jahren bis zu tiefgründigen Kunstdialogen für Erwachsene. In den Ateliers und Ausstellungen gibt es zudem zahlreiche Workshops, bei denen Familien selbst kreativ werden können.

Ein großer Fokus liegt auf der Barrierefreiheit. Spezielle Führungen richten sich an Menschen mit Demenz, Sehbehinderte sowie gehörlose Gäste, die von Gebärdensprachdolmetscherinnen begleitet werden. Wer tiefere Einblicke sucht, kann den Kuratorinnen und Kuratoren lauschen, die direkt vor den Originalen über ihre Arbeit berichten. Am Samstag wartet außerdem ein tänzerisches Highlight in der Albertina Modern. Die inklusive Tanzgruppe "Ich bin O.K." tritt um 14.30 Uhr und 15.30 Uhr in der Ausstellung von KAWS auf. Sämtliche dieser 250 Programmpunkte sind komplett kostenlos und erfordern keine Anmeldung.

Promi-Auflauf und bunte Prozession

Am Samstagabend wird es dann richtig glamourös. Zum offiziellen Festakt werden hochrangige Gäste erwartet. Neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker und Vizekanzler Andreas Babler haben sich auch Weltstars wie Jeff Koons angekündigt. Schauspielgrößen wie Caroline Peters, Stefanie Reinsperger und Adele Neuhauser sowie Regisseur Stefan Ruzowitzky feiern ebenfalls mit.

Am Sonntag geht das Spektakel auf der Straße weiter. Der Künstler Tone Fink hat eine Prozession entworfen, bei der rund 70 Mitwirkende in Masken und Papiergewändern den öffentlichen Raum in eine Bühne verwandeln. Der farbenfrohe Zug wandert von der Albertina zur Albertina Modern und zieht danach wieder retour.