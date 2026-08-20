Ab Freitag fahren mehr Züge zum Flughafen

Die Anreise zum Flughafen wird schrittweise leichter. Neue REX-Züge sorgen ab 21. August für einen dichteren Takt, wenig später starten zusätzliche Busverbindungen.

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Nach dem Kabelsalat und den Einschränkungen durch den Brand in der Vorwoche bringen die ÖBB nun spürbare Entlastung für alle Reisenden auf Schiene. Ab Freitag, dem 21. August, verstärken die Bundesbahnen die Verbindungen zwischen dem Wiener Hauptbahnhof und dem Flughafen Wien mit zusätzlichen REX-Zügen. Gemeinsam mit den bereits fahrenden Railjets und Intercitys rollt damit künftig rund alle 15 Minuten eine Verbindung direkt zum Airport nach Schwechat.

Gleichzeitig bleibt der Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Wien Mitte und Geiselbergstraße aufrecht. Wer an der Geiselbergstraße in die S-Bahn-Linie S7 einsteigt, kommt von dort wie gewohnt weiter zum Flughafen und nach Fischamend. Hinter den Kulissen laufen die Reparaturarbeiten auf Hochtouren, damit die S7 ab dem 7. September wieder planmäßig von und bis zur Station St. Marx fahren kann.

Mehr Busse und CAT-Ersatz auf Rädern

© APA/ROLAND SCHLAGER

Auch auf der Straße wird das Angebot spürbar ausgebaut. Beim City Airport Train verkehrt derzeit noch ein Schienenersatzverkehr im Halbstundentakt, ab Montag, dem 24. August, schaltet der Zubringer aber einen Gang höher. Unter dem Namen "CAT by bus" fahren zur Haupttageszeit künftig fünf Busse pro Stunde und Richtung mit je 57 Sitzplätzen direkt von Wien Mitte zum Flughafen. Die geplante Fahrzeit beträgt 21 Minuten. In den Randzeiten vor 7 Uhr sowie nach 19 Uhr rollen die Busse im dichten Viertelstundentakt.

Ab dem 5. September kommen zusätzlich zwei neue Linien der Vienna Airport Busse (VAB) dazu. Der VAB 5 startet künftig vom Praterstern, während der VAB 4 Fluggäste vom Karlsplatz direkt zum Check-in bringt. Trotz der zusätzlichen Kapazitäten und dichteren Intervalle bitten die ÖBB alle Reisenden darum, für ihren Weg zum Flughafen vorsorglich mehr Zeit einzuplanen.