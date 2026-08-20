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Wagram Wein Herbst: Top-Event für Wein-Fans

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Der Herbst lockt kulinarisch.
© Donau Niederösterreich / Barbara Elser
Wenn sich die Weingärten in warme Goldtöne färben und die Tage langsam kürzer werden, beginnt am Wagram eine genussvolle Zeit. Der WAGRAM WEIN Herbst lädt von Ende August bis in den November ein, die Weinregion zu entdecken.
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Zum Start in den "Goldenen Herbst" heißen Winzerfamilien ihre Gäste an drei Tagen besonders herzlich willkommen. Bei offenen Winzerhöfen können Besucherinnen und Besucher die Vielfalt der Weine direkt vor Ort entdecken und die gastfreundliche Atmosphäre der Region erleben

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Neben geführten Weinwanderungen bietet der WAGRAM WEIN Herbst ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm rund um Wein, Kulinarik und Kultur. Besondere Veranstaltungen und stimmungsvolle Begegnungen laden dazu ein, den Wagram von seiner genussvollen Seite zu erleben. Heurige und Gasthäuser ergänzen das Angebot mit regionalen Spezialitäten und sorgen für gemütliche Stunden.

Gerade im Herbst zeigt sich die Landschaft am Wagram von einer ihrer schönsten Seiten und bietet die ideale Kulisse für Ausflüge, Wanderungen und kulinarische Entdeckungen. Den krönenden Abschluss des WAGRAM WEIN Herbstes bildet die Rote Veltliner Gala in Feuersbrunn – ein genussvoller Höhepunkt rund um die für den Wagram besonders bedeutende Rebsorte.

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