Schmiedlechner: "Mikl-Leitners Bauern-Schauspiel ist unglaubwürdig"

FPÖ-Agrarsprecher Peter Schmiedlechner: ÖVP trägt seit Jahrzehnten in Bund und Land Verantwortung für die Misere der Landwirtschaft.

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Ärger. „Jetzt spielt sich ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner plötzlich als große Retterin der Bauern auf. Dabei stellt die ÖVP seit Jahrzehnten den Landwirtschaftsminister und hat unsere Bauern mit immer mehr Bürokratie, Auflagen und falschen Entscheidungen selbst in die Enge getrieben", kritisiert FPÖ-Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner scharf.

Landeshauptfrau Mikl-Leitner und LR Pernkopf würden sich mit ihrem Auftritt mehr als lächerlich machen, so Schmiedlechner – schließlich seien es ihre eigenen Parteigenossen, die keine Lösungen zustande brächten.

Empörung. „Natürlich ist es ein Skandal, wenn für alles Mögliche Milliarden vorhanden sind, während bei unseren Bauern plötzlich jeder Euro dreimal umgedreht wird. Aber Mikl-Leitner sollte sich ihre Empörung sparen: Die ÖVP ist nicht die Opposition – sie sitzt in der Bundesregierung und stellt den Landwirtschaftsminister!", poltert Schmiedlechner weiter.

Abschließend wird der FPÖ-Agrarsprecher noch deutlicher: „Unsere Bauern brauchen rasche Dürrehilfen statt schwarzer Inszenierung. Mikl-Leitner und LR Pernkopf sollen nicht jammern, sondern ihren eigenen ÖVP-Leuten Beine machen, immerhin sind Kanzler Stocker, Minister Karner, Minister Tanner, Staatssekretär Pröll und auch der Bauernbundpräsident Georg Strasser allesamt aus Niederösterreich."