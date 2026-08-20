Herzkrank: Heiligenkreuz-Abt Heim tritt ab

Maximilian Heim wird sich als Heiligenkreuzer Abt zurückziehen. Geschehen soll dies am 14. September, danach wählen die über 80 Mönche den Nachfolger aus ihren Reihen, teilte das Stift am Donnerstag in einer Aussendung mit.

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Der 65-jährige Heim ist 2011 zum Abt gekürt worden, nun will er in die Seelsorge zurückkehren und als Theologe wirken.

"In Anbetracht meiner Herzerkrankung im vergangenen Jahr und nach zwei Amtsperioden ist für mich jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, diese Aufgabe in jüngere Hände zu legen. Ich freue mich sehr, weiterhin im Dienst des Stiftes als Seelsorger und Theologe tätig zu sein", betonte Heim in der Aussendung. Von 2016 bis 2025 fungierte der Geistliche auch als Abtpräses der Österreichischen Zisterzienserkongregation.

Kein Abt, sondern Administrator

Heims Nachfolger in dieser Funktion, Abtpräses Pius Maurer, blickte auf die kommenden Wochen voraus. "Die Wahl der neuen Leitung findet Mitte September statt. Nach Rücksprache mit dem Ordensdikasterium in Rom wird kein Abt, sondern ein Administrator für drei Jahre gewählt, da mehr als ein Drittel der Wahlberechtigten noch nie an einer Abtwahl teilgenommen hat."