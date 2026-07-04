Wetter-Krimi: Kippt der Sommer jetzt komplett?

Die Wetter-Experten sind sich noch nicht einig.

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Nach der ersten extremen Hitzewelle des Sommers mit Temperaturen von bis zu 40 Grad dürfen die Menschen in Österreich vorerst durchatmen. Doch wie lange die Verschnaufpause anhält, ist derzeit völlig offen. Meteorologen sprechen von einem regelrechten Wetter-Krimi, denn die Modelle liefern für die kommenden Tage widersprüchliche Signale.

Aktuell sorgt kühlere Luft aus Nordwesten für angenehmere Temperaturen. Vielerorts werden am Wochenende Höchstwerte zwischen 22 und 30 Grad erwartet, im Bergland kann es einzelne Schauer und Gewitter geben. Doch schon in der kommenden Woche könnte sich die Wetterlage erneut ändern.

Extreme Hitze oder nicht?

Vor allem amerikanische Wettermodelle deuten darauf hin, dass sich über Frankreich erneut eine sogenannte Hitzeglocke („Heat Dome“) aufbauen könnte. Dort seien um den 10. Juli erneut Temperaturen von über 40 Grad möglich. Sollte sich diese Entwicklung bestätigen, könnte die heiße Luft anschließend auch Mitteleuropa und damit Österreich erreichen.

Kippt der Sommer komplett?

Allerdings herrscht unter den Wettermodellen derzeit keine Einigkeit. Diplom-Meteorologe Dominik Jung spricht laut BILD von einem "Wetter-Krimi": Während manche Berechnungen für die kommende Woche nur rund 25 Grad vorhersagen, zeigen andere erneut extreme Hitze mit Temperaturen nahe der 40-Grad-Marke.

Für Österreich bedeutet das: Eine neue Hitzewelle ist keineswegs ausgeschlossen. Besonders im Osten des Landes, im Wiener Becken sowie im Burgenland könnten die Temperaturen bei einer südwestlichen Strömung rasch wieder auf über 35 Grad steigen. In den westlichen Bundesländern dürfte die Nähe zu den Alpen dagegen häufiger Gewitter und etwas kühlere Luft bringen.