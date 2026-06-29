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Schinkels legt sich mit Arnautovic an: "Ist ein No-Go"

FS
von
Ein Fußballspieler im roten Trikot und ein Mann im Anzug vor unscharfem Stadionhintergrund.
© GEPA
oe24-Experte Frenkie Schinkels spricht nach dem Wirbel um Arnautovic Klartext.
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Das Spiel gegen Algerien war vom ÖFB-Team eher ein Dorf-Theater. Dieses amateurhafte Verhalten hätte uns fast die K.o.-Runde gekostet. Denn Geschenke sind da, um angenommen zu werden, und diese haben wir Algerien gemacht. Sollte es eine Abmachung gegeben haben, dann wäre das ein absolutes No-Go und Marko Arnautovic hätte mit seinen vorgeworfenen Aussagen Öl ins Feuer gegossen.

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Wenn es diese Gentlemen‘s Agreement unter den Spielern aber gab, hatte Marko mit seiner Beschwerde aber natürlich recht.

Elf Schlaftabletten müssen aufwachen

Was es gegen Spanien nun braucht, sind keine elf Schlaftabletten und auch kein Angsthasen-Fußball. Ich will Österreich so verbissen sehen, wie sie in der Kabine Rainhard Fendrich singen! Ich fordere Mut, Leidenschaft, Disziplin und den Willen, weiterzukommen.

Das Einzige, was wir uns in diesem Spiel ausmachen dürfen, ist, dass wir uns gerne nächstes Jahr mit den Spaniern am Ballermann treffen und Österreichs Einzug in das Achtelfinale feiern können.

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