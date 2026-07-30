Nach Abfuhr: Sänger schmeißt Frau von der Bühne

US-Sänger Usher hat bei seiner Show in Nashville eine Zuschauerin auf die Bühne geholt – doch die geplante intime Szene nahm eine unerwartete Wendung.

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Der R&B-Star ließ die Frau auf ein Bett legen, das Teil seines Bühnenbildes war. Anschließend setzte er sich zu ihr, schmiegte sich an sie und beugte sich offenbar vor, um sie zu küssen. Doch die Frau wich aus und zeigte deutlich, dass sie sich mit der Situation nicht wohlfühlte.

Fan weicht aus – Usher reagiert enttäuscht

Usher stoppte daraufhin die Aktion. "Ich glaube nicht, dass sie auf der Bühne sein will", sagte der Sänger vor dem Publikum und wirkte sichtlich irritiert. Anschließend forderte er die Frau mit einer Handbewegung auf, die Bühne zu verlassen.

Sänger Usher © WWD via Getty Images

Aus dem Publikum waren Buhrufe zu hören. Besucher filmten den Moment von den Großbildschirmen ab – kurze Zeit später verbreiteten sich die Aufnahmen in den sozialen Netzwerken. Dort gingen die Meinungen auseinander: Einige Nutzer kritisierten Usher und warfen ihm vor, die Grenzen der Frau nicht ausreichend respektiert zu haben. Andere meinten, ein Fan müsse wissen, worauf sie sich bei einer solchen Bühnenaktion einlasse.

Usher macht erneut eine Ansage auf der Bühne

Nur wenige Tage später äußerte sich Usher bei einem weiteren Konzert in Birmingham, Alabama, zu dem Vorfall. Er holte erneut eine Frau auf die Bühne – diesmal mit einer deutlichen Ansage:

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"Bevor wir starten: Schlepp deinen Arsch nicht hier hoch, wenn du nicht auf der Bühne sein willst", sagte der Sänger. Danach ergänzte er einen weiteren Spruch über Schönheit und Privilegien. Diesmal lief die Aktion anders ab: Der Fan setzte sich auf seinen Schoß und fütterte Usher mit Kirschen. Auch der Sänger selbst wirkte deutlich entspannter.

Betroffene Frau erklärt ihre Sicht

Die Frau aus Nashville meldete sich inzwischen selbst zu Wort. In Beiträgen auf Social Media und einem Interview mit dem US-Boulevardmedium "TMZ" erklärte sie, dass sie gar nicht wegen Usher beim Konzert gewesen sei, sondern wegen Chris Brown, mit dem Usher derzeit gemeinsam auf Tour ist.

Die junge Frau war wegen Chris Brown auf dem Konzert. Auf Usher hatte sie keine Lust. © Photo Press Service/www.photopress.at

Sie sei gemeinsam mit ihrer Mutter im VIP-Bereich platziert worden. Mitarbeiter hätten ihr gesagt, dass sie möglicherweise auf die Bühne geholt werden könnte – allerdings nicht während der Show.

"Auf Chris Brown hätte ich anders reagiert", erklärte sie. Nach eigener Aussage habe sie mit der Situation bei Usher nicht gerechnet.

Der Vorfall sorgt damit weiter für Diskussionen: Während einige den Sänger verteidigen, sehen andere darin eine Grenzüberschreitung gegenüber einem Fan, der offenbar nicht mit dieser Art von Bühnenmoment gerechnet hatte.