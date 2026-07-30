Hollywood-Star Ben Affleck gewinnt bei "Wer wird Millionär?"

Hollywood-Star Ben Affleck hat im US-Fernsehen einen echten Millionen-Coup gelandet. Der Oscar-Preisträger beantwortete die letzte Frage bei "Who Wants to Be a Millionaire" richtig – und gewann eine Million Dollar für den guten Zweck.

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Gemeinsam mit "Jeopardy!"-Champion Jamie Ding kämpfte sich Affleck bis zur alles entscheidenden Frage vor. Gesucht war jenes Truthahn-Paar, das in den USA noch nie von einem Präsidenten zu Thanksgiving begnadigt wurde.

Zur Auswahl standen: Peanut Butter & Jelly, Tater & Tot, Mac & Cheese oder Spaghetti & Meatball. Affleck und sein Teamkollege waren sich unsicher und griffen zunächst zum Telefonjoker. Doch auch der konnte nicht weiterhelfen.

Moderator hat den richtigen Riecher

Dann kam Moderator Jimmy Kimmel ins Spiel. Er setzte seinen "Frag den Gastgeber"-Joker ein und tippte auf Spaghetti & Meatball. Seine Begründung mit einem Augenzwinkern: Der Name klinge einfach zu ungewöhnlich, um jemals für einen Truthahn gewählt worden zu sein.

Affleck vertraute Kimmel – und lag richtig. Sekunden später regnete Konfetti auf die Bühne, das Publikum jubelte und der Hollywood-Star fiel seinem Quiz-Partner erleichtert in die Arme.

Eine Million Dollar für den guten Zweck

© Disney via Getty Images

Die Million Dollar behält Affleck allerdings nicht selbst. Das Preisgeld geht an die Eastern Congo Initiative, eine Hilfsorganisation, die der Schauspieler 2010 mitgründete. Sie unterstützt Menschen im Osten des Kongo unter anderem mit Bildungs-, Gesundheits- und Arbeitsprojekten.

Für Affleck ist es nicht der erste Erfolg dieser Art in der Familie: Bereits im Vorjahr gewann sein langjähriger Freund Matt Damon bei derselben Show ebenfalls die Millionen – auch damals floss das Geld vollständig an ein Hilfsprojekt.