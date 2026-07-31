Ternitz reagiert auf Hitze: Freibad hat länger offen

Gute Nachrichten für alle Wasserratten: Bis 9. August bleibt das Ternitzer Freibad eine Stunde länger geöffnet. Damit kommt die Stadtgemeinde einem Wunsch vieler Badegäste nach.

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In den nächsten Tagen wird Österreich von einer Hitzewelle beherrscht, besonders betroffen ist der Osten des Landes – darunter auch die Stadtgemeinde Ternitz. Auf die Temperaturen, die hier täglich weit über die 30-Grad-Marke steigen, reagiert man nun mit einer einfachen, aber wirkungsvollen Maßnahme. "Während der prognostizierten Hitzewelle haben wir eine Stunde länger geöffnet", freut sich SPÖ-Bürgermeister Christian Samwald.

Dank an das Team

Möglich ist die Verlängerung vor allem dank der Bereitschaft des Freibad-Personals. "Viele haben den Wunsch an unsere Bademeister herangetragen, ob wir vielleicht nicht länger geöffnet haben könnten. Dem kommen wir jetzt bis zumindest 9. August nach", so Samwald.

Fazit: Ternitz zeigt Einsatz für seine Badegäste – und schenkt an heißen Tagen eine zusätzliche Stunde Abkühlung im Freibad.