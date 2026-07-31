Filmzauber unter Sternen: Schlosshofkino startet in Waidhofen

Zum bereits 16. Mal verwandelt sich der malerische Hof von Schloss Rothschild in Waidhofen an der Ybbs heuer wieder in ein Freiluftkino unterm Sternenhimmel.

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Vom 4. bis 25. August lädt der Verein Filmzuckerl in Kooperation mit der Stadt Waidhofen an vier Dienstag-Abenden zu einem ganz besonderen Filmgenuss – eingebettet in die Sommerkino-Initiative des Landes Niederösterreich.

Schafe im Rampenlicht. Den Auftakt macht am 4. August ein echtes Highlight: eine Österreich-Premiere. Die neue ORF/ZDF-Serie „Sheep" von Leni Gruber und Alex Reinberg ist hier als Preview zu erleben, noch bevor sie im Fernsehen zu sehen ist – und entführt in eine Welt, in der die Schafe fest davon überzeugt sind, die Menschen domestiziert zu haben. Im Anschluss stehen das Regieduo sowie Editor Dominic Kubisch beim Filmgespräch für alle Fragen zur Verfügung.

Kino unterm Sommerhimmel: Schloss Rothschild lädt wieder ein

Paris und Poesie. Weiter geht die cineastische Reise am 11. August mit der französischen Krimikomödie „Paris Murder Mystery". Regisseurin Rebecca Zlotowski schickt darin Oscarpreisträgerin Jodie Foster auf eine ebenso turbulente wie charmante Spurensuche durch die Straßen von Paris. Am 18. August widmet sich der Verein Filmzuckerl gemeinsam mit dem Weltladen Waidhofen dann „DJ Ahmet", einer berührenden nordmazedonischen Coming-of-Age-Tragikomödie zwischen Tradition und Selbstbestimmung.

Vier Abende, vier Geschichten: Das Schlosshofkino 2026

Warmherziger Abschluss. Den Schlusspunkt setzt am 25. August „Sunny Dancer", eine weitere einfühlsame Coming-of-Age-Tragikomödie. Regisseur George Jaques begleitet darin die 17-jährige Ivy (Bella Ramsey), die nach überstandener Krebserkrankung am liebsten zur Ruhe kommen möchte, von ihren liebevoll-überfürsorglichen Eltern aber in ein Sommercamp für krebskranke Jugendliche geschickt wird.

Gut zu wissen. Filmbeginn ist jeweils um 21 Uhr, bei Schlechtwetter zieht das Kino gemütlich in den Kristallsaal von Schloss Rothschild um. Nähere Informationen gibt es unter 0680/1107622 und auf https://filmzuckerl.at, Gastro-Sitzplätze können unter 07442/53657 reserviert werden, Kinokarten gibt es auf www.ntry.at.

Fazit: Mit einer bunten Mischung aus Premiere, Komödie und berührenden Geschichten schenkt das Schlosshofkino Waidhofen auch heuer wieder unvergessliche Sommerabende unter freiem Himmel.