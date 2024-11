So will Huawei Europas Firmen zukunftsfit machen

HUAWEI CONNECT 2024 Paris: Huawei präsentiert intelligente Dienste für die digitale Transformation von Unternehmen.

Im Zuge der HUAWEI CONNECT 2024 Paris stellte Huawei umfassende Servicekapazitäten sowie seine Vision zur Förderung der digitalen Transformation von Unternehmen in Europa vor. So arbeite Huawei Intelligent Services mit Partnerfirmen zusammen, um greifbare Ergebnisse durch in KI eingebettete Servicebereitstellungstools, die Befähigung von Partnern über die O3-Plattform und umfassende Lebenszyklusdienste zu erzielen.

Yaobing Wang, Direktor der Abteilung für Netzwerktechnologie, hob die umfassende globale Service-Infrastruktur von Huawei hervor. Mit 21 Servicezentren, 1.100 lokalen Ersatzteilzentren, 20.000 Servicetechnikern und über 6.200 zertifizierten Servicepartnern gewährleistet Huawei weltweiten Service und Support. Zu den bemerkenswerten Errungenschaften gehören die Bereitstellung von 170 diversifizierten grünen Rechenzentren und die Wartung von über 1.800 ICT-Netzwerken rund um den Globus. Der chinesische Telekommunikationsausrüster und Hardwarehersteller investiert jährlich mehr als 500 Millionen Euro in die Forschung und Entwicklung von Dienstleistungen und hält bei 3.073 dienstleistungsbezogenen Patenten.

Europa soll von Technik profitieren

Nun will Huawei sich auf europäische Firmen konzentrieren, um sie fit für die Zukunft zu machen. Denn: Die digitale Transformation gewinnt auf dem europäischen Markt weiter an Fahrt. "Die digitale Transformation ist für das langfristige Überleben von Unternehmen unvermeidlich. Huawei und seine Partner bieten die Erfahrung und die Fähigkeiten, um eine reibungslose Transformation mit langfristigen Vorteilen zu gewährleisten", so Hank Stokbroekx, leitender Experte für Services von Huawei. Die Huawei Intelligent Services bieten ein umfassendes Portfolio an Lifecycle Services, die auf jahrelanger Erfahrung und einem umfangreichen Partner-Ökosystem basieren.

Huawei Intelligent Services bietet eine breite Palette an Lifecycle Services, darunter:

Intelligente Konnektivitätsintegration und intelligente IT-Integrationsservices

SmartNOS zur Verbesserung und Optimierung

Kundensupport Service zur Problemlösung

Intelligenter Service für Betrieb und Wartung

AICC und Huawei Learning

O3 Plattform für den Wissensaustausch

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die O3 Plattform (Online, Open and Orchestration) für den Wissensaustausch. Hierbei handelt es sich um eine offene und orchestrierte Online-Plattform, die es anderen ermöglicht, Ideen auszutauschen, Erfahrungen zu teilen, mit Huawei-Experten zu interagieren, Trouble Tickets zu verwalten und Software herunterzuladen. Dies verbessert die Effizienz der Partner bei der Erbringung von Dienstleistungen für ihre Kunden erheblich. Sie können sich auf die Erfahrungen aus anderen Projekten in der ganzen Welt verlassen, um teuer kommende Fehler zu vermeiden.

Kunden können O3 nutzen, um die Effizienz ihrer O&M-Ingenieure zu verbessern, bessere Entwürfe zu erstellen, Änderungen besser zu planen und vieles mehr. Dabei ermöglicht die intelligente Suchfunktion, schnell die richtigen Informationen aus der riesigen Menge der auf O3 verfügbaren Informationen zu finden.

Zum Abschluss der ICT Service Session wurde die O3 Partner Service Enablement Platform offiziell vorgestellt und der O3 Friendly User Award an fünf O3 Power User verliehen.