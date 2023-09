Neues iPhone 15 soll Titan-Rahmen & USB-Kabel haben

Am 12. September stellt Apple die nächste Generation seines Smartphones vor

Der Countdown zum alljährlichen Herbst-Highlight f ür Technik-Fans läuft: Für den 12. September hat Apple zu seinem traditionellen Event eingeladen, auf dem üblicherweise das neue iPhone vorgestellt wird. Wie immer gibt es vorab keine offiziellen Informationen, in der Gerüchteküche haben Insider aber schon etliche Details zum iPhone 15 zusammengetragen:

Erwartet werden wieder vier Modelle: das iPhone 15, ein Plus, ein Pro und die Luxus-Versionen iPhone 15 Pro Max. An den Größen dürfte sich im Vergleich zum Vorgänger iPhone 14 nichts ändern; die Display-Maße betragen 6,1 bzw. 6,7 Zoll.

Das Design bleibt im Wesentlichen gleich wie beim14er. Die hochwertigeren Pro-Modelle sollen jedoch einen Titan-Rahmen (bisher Edelstahl) haben. Die Geräte werden dadurch leichter und noch widerstandsfähiger.

Kein eigenes Apple- Ladekabel mehr nötig

n Die wohl augenfälligste Änderung betrifft den Anschluss fürs Ladekabel: Laut den Insidern vom Portal MacRumors kommt das iPhone 15 mit einer USB-C-Buchse. Der Appleeigene Lightning-Anschluss und die Notwendigkeit eines speziellen Ladekabels fürs iPhone wären damit Geschichte. Zum Aufladen des iPhones kann man sich also künftig auch ein Kabel vom Nutzer eines Android-Smartphones leihen. Der US-Techriese dürfte den Umstieg auf USB also vollziehen, noch bevor die EU ab Ende 2024 einheitliche Kabel für Handys in Europa vorschreibt.

Neue Farbe für Basis-Modelle: Barbie-Pink!