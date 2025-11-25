Alles zu oe24VIP
WM-Pokal
© Getty

Jetzt fix

Überraschung: FIFA gibt Topf-Einteilung für WM-Auslosung bekannt

25.11.25, 18:26 | Aktualisiert: 25.11.25, 19:28
Lange wurde gerätselt, nun ist es fix. Die FIFA hat die Topf-Einteilung für die WM-Auslosung am 5. Dezember in Washington bekanntgegeben.

Nach 28 Jahren ist das ÖFB-Team endlich wieder bei einer WM dabei. Am 5. Dezember (ab 18 Uhr) werden die Gruppen in Washington ausgelost. Jetzt ist seitens des Fußball-Weltverbandes die Topfeinteilung fixiert worden.

Die ÖFB-Auswahl rechnete stets mit einem Platz in Topf 3, doch jetzt kommt die große Überraschung. Das Team rund um Erfolgs-Teamchef Ralf Rangnick darf doch in Topf 2 ran und entgeht damit Hammer-Gegnern, wie Kroatien, Kolumbien oder der Schweiz.

Topfeinteilung bei der WM 2026

Topf 1:

  • Kanada
  • Mexiko
  • USA
  • Spanien
  • Argentinien
  • Frankreich
  • England
  • Brasilien
  • Portugal
  • Holland
  • Belgien
  • Deutschland

Topf 2:

  • Österreich
  • Kroatien
  • Marokko
  • Kolumbien
  • Uruguay
  • Schweiz
  • Japan
  • Senegal
  • Iran
  • Republik Korea
  • Ecuador
  • Australien

Topf 3:

  • Norwegen
  • Panama
  • Ägypten
  • Algerien
  • Schottland
  • Paraguay
  • Tunesien
  • Elfenbeinküste
  • Usbekistan
  • Katar
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika

Topf 4:

  • Jordanien
  • Kap Verde
  • Ghana
  • Curaçao
  • Haiti
  • Neuseeland
  • Europäische Play-offs A, B, C & D
  • FIFA-Play-off-Turnier 1 & 2

Wichtig zu wissen ist, dass man in der Gruppenphase nur auf eine Nation pro Kontinent treffen kann. Einzige Ausnahme ist Europa, hier dürfen zwei Teams pro Gruppe zugelost werden.

