Überraschung: FIFA gibt Topf-Einteilung für WM-Auslosung bekannt

Lange wurde gerätselt, nun ist es fix. Die FIFA hat die Topf-Einteilung für die WM-Auslosung am 5. Dezember in Washington bekanntgegeben.

Nach 28 Jahren ist das ÖFB-Team endlich wieder bei einer WM dabei. Am 5. Dezember (ab 18 Uhr) werden die Gruppen in Washington ausgelost. Jetzt ist seitens des Fußball-Weltverbandes die Topfeinteilung fixiert worden.

Die ÖFB-Auswahl rechnete stets mit einem Platz in Topf 3, doch jetzt kommt die große Überraschung. Das Team rund um Erfolgs-Teamchef Ralf Rangnick darf doch in Topf 2 ran und entgeht damit Hammer-Gegnern, wie Kroatien, Kolumbien oder der Schweiz.

Topfeinteilung bei der WM 2026

Topf 1:

Kanada

Mexiko

USA

Spanien

Argentinien

Frankreich

England

Brasilien

Portugal

Holland

Belgien

Deutschland

Topf 2:

Österreich

Kroatien

Marokko

Kolumbien

Uruguay

Schweiz

Japan

Senegal

Iran

Republik Korea

Ecuador

Australien

Topf 3:

Norwegen

Panama

Ägypten

Algerien

Schottland

Paraguay

Tunesien

Elfenbeinküste

Usbekistan

Katar

Saudi-Arabien

Südafrika

Topf 4:

Jordanien

Kap Verde

Ghana

Curaçao

Haiti

Neuseeland

Europäische Play-offs A, B, C & D

FIFA-Play-off-Turnier 1 & 2

Wichtig zu wissen ist, dass man in der Gruppenphase nur auf eine Nation pro Kontinent treffen kann. Einzige Ausnahme ist Europa, hier dürfen zwei Teams pro Gruppe zugelost werden.