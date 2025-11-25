Überraschung: FIFA gibt Topf-Einteilung für WM-Auslosung bekannt

Lange wurde gerätselt, nun ist es fix. Die FIFA hat die Topf-Einteilung für die WM-Auslosung am 5. Dezember in Washington bekanntgegeben.
Nach 28 Jahren ist das ÖFB-Team endlich wieder bei einer WM dabei. Am 5. Dezember (ab 18 Uhr) werden die Gruppen in Washington ausgelost. Jetzt ist seitens des Fußball-Weltverbandes die Topfeinteilung fixiert worden.
- WM-Hammer: Verbietet die FIFA Duell mit Deutschland?
- Termin abgesagt: Sorge um Ralf Rangnick
- Nationalfeiertag für U17-WM-Titel? Team-Star erinnert Van der Bellen an Versprechen
Die ÖFB-Auswahl rechnete stets mit einem Platz in Topf 3, doch jetzt kommt die große Überraschung. Das Team rund um Erfolgs-Teamchef Ralf Rangnick darf doch in Topf 2 ran und entgeht damit Hammer-Gegnern, wie Kroatien, Kolumbien oder der Schweiz.
Topfeinteilung bei der WM 2026
Topf 1:
- Kanada
- Mexiko
- USA
- Spanien
- Argentinien
- Frankreich
- England
- Brasilien
- Portugal
- Holland
- Belgien
- Deutschland
Topf 2:
- Österreich
- Kroatien
- Marokko
- Kolumbien
- Uruguay
- Schweiz
- Japan
- Senegal
- Iran
- Republik Korea
- Ecuador
- Australien
Topf 3:
- Norwegen
- Panama
- Ägypten
- Algerien
- Schottland
- Paraguay
- Tunesien
- Elfenbeinküste
- Usbekistan
- Katar
- Saudi-Arabien
- Südafrika
Topf 4:
- Jordanien
- Kap Verde
- Ghana
- Curaçao
- Haiti
- Neuseeland
- Europäische Play-offs A, B, C & D
- FIFA-Play-off-Turnier 1 & 2
Wichtig zu wissen ist, dass man in der Gruppenphase nur auf eine Nation pro Kontinent treffen kann. Einzige Ausnahme ist Europa, hier dürfen zwei Teams pro Gruppe zugelost werden.