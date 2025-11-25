Hammer-Gerücht: Nagelsmann verlässt DFB für Top-Job

In Europa kündet sich ein absolutes Trainer-Beben an: Deutschlands Bundestrianer Julian Nagelsmann steht vor dem Absprung.

Das Trainer-Ringelspiel dreht sich wie wild. Mehrere internationale Top-Klubs stecken in der Krise und sind bereits auf der Suche nach neuen Trainern. Einer dieser Vereine soll laut einem brisanten Bericht bereits Kontakt zu DFB-Coach Julian Nagelsmann aufgenommen haben.

Dort würde er auch auf einen alten Bekannten treffen, der seine Ankunft kaum erwarten könnte. Die Rede ist von niemand Geringerem als dem FC Liverpool, bei dem Florian Wirtz nach seinem Wechsel in die Premier League weiter in der Krise steckt.

Nach Informationen von "Bayern Space", die im Sommer auch als Erste vermeldeten, dass Wirtz nach England geht, schreiben nun, dass Reds-Sportdirektor bei Nagelsmann-Manager Volker Struth angefragt hat, ob er als Nachfolger von Arne Slot zur Verfügung steht.

Abschied vorstellbar

Der 38-Jährige dürfte dem Vernehmen nach auch tatsächlich Interesse haben und sich vorstellen können, den DFB zu verlassen. Allerdings erst nach der Weltmeisterschaft im kommenden Sommer. Die Leistung der DFB-Auswahl sorgte in Deutschland zuletzt stets für Kritik und die WM-Quali verlief alles andere als nach Wunsch. Demnach wäre ein vorzeitiger Abschied nach der Endrunde (11. Juni bis 19. Juli 2026) vorstellbar.

Doch in Liverpool ist jetzt schon Handlungsbedarf. Acht der letzten elf Spiele gingen verloren, Meister-Trainer Slot gerät zunehmend unter Druck und steht vor der Ablöse. In England wird spekuliert, dass man die Saison mit einer Interims-Lösung beenden will, dabei wird ein weiterer spektakulärer Name genannt.

© Getty

So soll Vereinslegende Jürgen Klopp, der derzeit die Fußball-Agenden im Red-Bull-Kosmos leitet, bis zum Sommer als Feuerwehrmann einspringen und dann an seinen Landsmann übergeben. Zusätzlich erhoffen sich die Bosse des Premier-League-Titelverteidigers dadurch, dass Wirtz unter Nagelsmann sein volles Potenzial abrufen kann und endlich der Schlüsselspieler wird, den man sich erhofft hat zu verpflichten.