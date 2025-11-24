WM-Hammer: Verbietet die FIFA Duell mit Deutschland?

Britische Medien berichten über eine neue Regel bei der WM-Auslosung.

Nach geschaffter WM-Qualifikation darf Österreichs Fußball-Nationalteam der Auslosung der Endrunde am 5. Dezember entgegenblicken. Auch 11 Tage vor dem Event ist völlig unklar, wie denn die Auslosung genau abläuft.

Wie berichtet, soll Österreich aus Topf 3 statt aus Topf 2 gezogen werden, allerdings sorgt nun eine weitere mögliche Regel für Aufregung.



Neue Regel?

Grundsätzlich können bei der Auslosung der 48 Teams keine zwei Nationen aus demselben Kontinentalverband in einer Gruppe landen. Ausnahme ist die UEFA, die mit 16 Nationen das größte Kontingent der WM-Teilnehmer stellt. Aus Europas Feld können maximal zwei Starter in eine Gruppe gelost werden.

Die britische Sun berichtet nun davon, dass die FIFA offenbar vorhat, dass die 12 europäischen Sieger der Quali-Gruppen nicht in der Gruppenphase aufeinander treffen dürfen. Das würde bedeuten, dass Österreich etwa nicht auf Deutschland, Frankreich oder Spanien kracht. Aus Topf 1 würden somit nur noch Brasilien, Argentinien sowie die drei Gastgeber USA, Kanada und Mexiko übrig bleiben. Eine Bestätigung dafür gibt es allerdings noch nicht.