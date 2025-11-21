Die 10 Geheimnisse  des Wunderteams

Das Erfolgs-Rezept unserer historischen WM-Helden.

Österreich ist nach 28 Jahren wieder für eine FIFA-Weltmeisterschaft qualifiziert. Am 5. Dezember erfahren Marko Arnautovic & Co., gegen wen man in den USA, Mexiko und Kanada ab 11. Juni 2026 die Fußball-Erfolgsgeschichte neu schreiben will.

Der Erfolg hat viele Gründe:

1: Mehr als ein Team

11 Freunde müsst ihr sein, lautet eine alte Fußballer-Weisheit. Unsere Team-Helden sind mehr als das. „Die Jungs sind meine Familie“, erklärte Rekord-Spieler Ar­nautovic nach dem Bosnien-Spiel am Dienstag.

© GEPA

2: Mehrere Leader

Vor dem Zypern-Spiel überließ Teamchef Ralf Rangnick Arnautovic die letzte Ansprache vor dem Spiel, auch David Alaba oder Marcel Sabitzer hatten diese Ehre, die das Team noch enger zusammenführt.

3: Coach Alaba

Wie bei der EURO ist Alaba für den Teamchef eine Schlüsselfigur. Selbst wenn er nicht spielt, fungiert unser Kapitän als zusätzlicher Coach und ist der verlängerte Arm des Trainer-Teams.

© GEPA

4: Rangnicks Routine

Der Teamchef hat für seine Stars ein offenes Ohr. „Es geht darum, Menschen weiterzubringen, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie einen wichtigen Beitrag zum Erfolg leisten können“, so der Deutsche.

5: Das Team ums Team

Innerhalb des Trainerteams passt die Stimmung. Bei Rangnicks Intimus Lars Kornetka, ÖFB-Teilzeitkraft Onur Cinel, Analyst Stefan Oesen und Goalie-Tormann Michael Gspurning passt die Harmonie. Jeder weiß, was er zu tun hat.

6: Eigene Hymne

„I Am From Austria“ tönte es nach Schlusspfiff durch das Stadion. Auch durch die Katakomben des Ernst-Happel-Stadions schallte der Fendrich-Klassiker, begleitet vom Gesang der Spieler.

7: Genuss als Erfolg

Beim Thema Kulinarik überlässt man nichts dem Zufall. Haubenkoch Fritz Grampelhuber begleitet das Team und setzt auf heimische Zutaten. Junk-Food ist verboten, nach Siegen gibt es eine Leberkas-Semmel.

8: Rückhalt bei Frauen

Die Liebe macht unsere Stars stark. Auch untereinander verstehen sich die Spielerfrauen, bei Auswärtsreisen gibt es einzelne Tage Auszeit, in denen unsere Kicker mit ihren Liebsten abschalten können.

9: Der 12. Mann

Fast 2.000 Anhänger sorgten auf Zypern für Heimspiel-Atmosphäre. Die Teamspieler konnten sich dafür nicht genug bedanken und wollen die Verbindung zu den Fans weiter intensivieren.

10: Pröll sorgt für Ruhe

ÖFB-Präsident Josef Pröll fährt direkt zur WM und sorgt im Verband nach vielen Skandalen wieder für Ruhe.