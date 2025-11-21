Alles zu oe24VIP
Moser
© ÖFB/Andreas Pichler

U17-WM in Doha

»Das crazy oida«: ÖFB-Boys schießen sich ins Halbfinale

21.11.25, 13:50 | Aktualisiert: 21.11.25, 15:26
Teilen

„Das crazy, oida!“ Nach der WM-Party von David Alaba und Co. legten am Freitag auch die U17-ÖFB-Boys in Doha nach – und schossen sich als erstes rot-weiß-rotes Nachwuchsteam seit 18 Jahren mit einem 1:0-Erfolg über Japan ins WM-Halbfinale.  

Goldtorschütze Johannes Moser & Co. bleiben damit auch im sechsten Turnierspiel beeindruckend stabil: 15:1 Tore, nur ein einziger Gegentreffer – eine beinahe makellose Bilanz. Im Halbfinale wartet nun der Sieger aus dem Duell Italien gegen Burkina Faso.

Nach dem Motto „Never change a winning team“ vertraute Teamchef Hermann Stadler wieder jener Sensations-Elf, die England mit einem 4:0-Schock aus dem Turnier geschossen hatte. Nur eine Umstellung war unumgänglich: Kreuzbandriss bei Torjäger Dominik Dobis, darum rückte Nicolas Jozepovic als Sturmchef in die Startelf.

Arsenal-Legende schaut bei ÖFB-Show zu

Auf den Rängen: prominenter Besuch! Arsenal-Trainerlegende Arsène Wenger höchstpersönlich wollte sehen, wer seine Engländer so beeindruckend rausgekegelt hatte. Doch am Rasen legten zunächst die Japaner los. Die flinken Asiaten starteten mit einer Pressing-Show im Turbo-Modus, setzten Österreich schon beim ersten Kontakt unter Druck und wirkten in den Anfangsminuten viel spritziger.

österreich Japan
© ÖFB/Andreas Pichler

Die ÖFB-Junioren hatten Mühe, den Ball kontrolliert laufen zu lassen und Ordnung ins Spiel zu bringen. Nach einer kurzen Aufwärmphase kämpfte sich die Stadler-Elf aber rein und kam zur ersten Mega-Chance: Jozepovic in der 30. Minute, frei vorm Tor – doch sein Abschluss fällt zu zentral aus.

Moser mit dem »Freistoß von Doha«

Passend zur bisherigen Turniergeschichte: Von 14 ÖFB-Toren fiel nur eines vor der Pause. Österreich bleibt das Spätstarter-Team. Und genau das bestätigte sich nach dem Seitenwechsel – mit voller Wucht! Die zweite Hälfte war kaum angepfiffen, da holten Jozepovic & Co. zum ersten großen Schlag aus: Werner bringt eine Ecke perfekt in den Rückraum, dort steht Moser völlig blank, nimmt den Ball mit links – BOOM! Der Schuss schlägt im Netz ein. 1:0 (49.) Österreich! 

Japan warf nach dem Rückstand sofort alles nach vorne – doch an Keeper Posch bissen sie sich ein ums andere Mal die Zähne aus. Das ÖFB-Team, defensiv bärenstark und extrem abgeklärt, lauerte im Gegenzug auf den entscheidenden Konter. Die perfekte Chance zum Nachlegen wollte sich jedoch lange nicht ergeben. Erst in der Nachspielzeit (90.+4) wurde es noch einmal heiß: Nach einem Foul im Strafraum gab es Elfmeter für Österreich. Deshishku tritt an – und scheitert. Doch der vergebene Strafstoß war paar Minute später aber schon wieder vergessen, denn dann ertönte der erlösende Abpfiff. Das 1:0 reicht – Österreich steht im Halbfinale!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

