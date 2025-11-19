Alles zu oe24VIP
NikiFellnerKommentar

Das sagt ÖSTERREICH

Team ist Stimmungs-Turbo für das ganze Land

19.11.25, 16:32
Ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner. 

Die historische WM-Qualifikation unseres Teams für die WM (nach 28 Jahren!) hat eine kollektive Euphorie im Land ausgelöst. Eine Stimmung, die wir in Österreich bitter nötig haben. 

Dieses Team verkörpert all das, was unsere Politik derzeit vermissen lässt: Teamspirit, Kampfgeist und Optimismus. Vor allem aber sind diese Jungs einfach richtig authentisch und sympathisch.

Dass sich jetzt alle Politiker auf ihren Social-Media-Kanälen mit dem Erfolg des Nationalteams brüsten, richtet sich ohnehin von selbst. Stattdessen sollte sich die Regierung ein Vorbild an Arnautovic, Gregoritsch und Co. nehmen und die WM-Euphorie für die so dringend notwendige Stimmungsoffensive nützen.

2026 kann - dank unseres Nationalteams - ein Jahr des Aufschwungs werden. Aber nur, wenn die Regierung endlich aufwacht und bei Wirtschaftswachstum und Teuerung den vielen Ankündigungen Taten folgen lässt.

Viel Zeit bleibt nicht mehr: Diese Koalition ist längst in der Nachspielzeit. Leider dürfte das den handelnden Akteuren noch immer nicht bewusst sein ...

