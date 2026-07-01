Das denken die Österreicher wirklich über die EU

Die EU-weite Zustimmung zur EU-Mitgliedschaft befindet sich laut einer aktuellen Eurobarometer-Umfrage im Auftrag des EU-Parlaments auf einem Allzeithoch.

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74 Prozent der europaweit Befragten halten die EU-Mitgliedschaft demnach für vorteilhaft. In Österreich sind 62 Prozent dieser Ansicht - um 2 Punkte mehr als 2025 und 8 mehr als noch vor fünf Jahren. Drei Viertel der Befragten (in Österreich 76 Prozent) halten die EU für einen Ort der Stabilität in einer unsicheren Welt.

Dass die EU zur Stärkung von Frieden und Sicherheit beiträgt, glauben EU-weit 40 Prozent, in Österreich 38 Prozent. Als weitere Vorteile werden in Österreich vor allem der Beitrag der EU zu Wirtschaftswachstum (33 Prozent), neue Arbeitsmöglichkeiten (30 Prozent) und die verbesserte Zusammenarbeit mit anderen EU-Staaten (27 Prozent) gesehen.

Zukunft der Welt wird schwarz gesehen

Für die EU sehen 59 Prozent der Befragten (58 Prozent in Österreich) eine positive Zukunft. Die Zukunft der Welt wird jedoch von den Europäern überwiegend pessimistisch beurteilt: 58 Prozent der Befragten sehen sie schwarz, in Österreich jeder zweite. Am optimistischsten wird die Zukunft für das eigene Land (in Österreich 69 Prozent) bzw. für die eigene Familie und für sich selbst (in Österreich 81 Prozent) gesehen. Unsicherheit ist sowohl EU-weit als auch in Österreich der vorherrschende emotionale Zustand unter fast der Hälfte der Befragten.

Um die Position der EU weltweit zu stärken, halten die Europäer (39 Prozent, in Österreich 32 Prozent) Verteidigung und Sicherheit für die wichtigsten Anliegen. Für die Österreicher (33 Prozent) sind die Unabhängigkeit bei Energie und anderen Ressourcen noch wichtiger. 60 Prozent der Befragten (49 Prozent in Österreich) wünschen sich eine wichtigere Rolle für das Europaparlament.

Sowohl EU-weit als auch in Österreich zeigt die Umfrage mit 83 bzw. 85 Prozent Zustimmung eine hohe Zufriedenheit der Befragten mit der eigenen Lebensqualität. Allerdings glauben 38 Prozent in Österreich auch, dass sich der eigene Lebensstandard in den nächsten fünf Jahren verschlechtern wird, 46 Prozent erwarten keine Änderung. Als wichtigstes Anliegen für die Verbesserung der Lebensqualität wird von 42 Prozent (in Österreich 43 Prozent) die finanzielle Bewältigung der Lebenskosten genannt.

Für die Umfrage wurden europaweit im April und Mai 26.421 Personen - in Österreich 1.003 - über 15 Jahren interviewt.