Michael Jordan Trikot um 4,5 Millionen Euro versteigert

Memorabilia der Basketball-Legende erzielen immer wieder Höchstpreise bei Auktionen

Ein Trikot von Ex-Basketballstar Michael Jordan hat bei einer Auktion in New York fast fünf Millionen Dollar (etwa 4,5 Millionen Euro) eingebracht. Das Shirt mit der Nummer 23, das Jordan in der Meisterschaftssaison 1996/1997 mit den Chicago Bulls bei mindestens 17 Spielen getragen hatte, sei für 4,7 Millionen Dollar versteigert worden, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Wer es erwarb, teilte das Auktionshaus zunächst nicht mit.

Erst kürzlich wurde ein Paar Turnschuhe von Ex-Basketballprofi Michael Jordan (58) ist in Las Vegas für 1,47 Mio. Dollar (etwa 1,26 Mio. Euro) versteigert. Darüber hinaus hatten außergewöhnliche Turnschuhe bei Auktionen zuletzt immer wieder mit hohen Preisen für Schlagzeilen gesorgt. So war im vergangenen Jahr ein Paar weiße Turnschuhe, das ein Mitgründer der Sportartikelfirma Nike vor rund 50 Jahren handgefertigt hatte, für 162.500 Dollar versteigert worden. Kurz zuvor hatte ein Paar Sneakers von Michael Jordan 560.000 Dollar eingebracht.