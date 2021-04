Darts: Fan-Rückkehr in Premier League

Dart-Fans dürfen Gerwyn Price, Michael van Gerwen, Peter Wright und Co. bald wieder aus der Nähe zujubeln.

Der Darts-Weltverband (PDC) darf Ende Mai zum Endspurt der prestigeträchtigen Premier League wieder Fans zulassen. Dies teilte der Verband am Freitag mit und bezog sich damit auf die britische Regierung, die derzeit versucht, in der Coronakrise Schritt für Schritt zur Normalität zurückzukehren. So sollen ab 17. Mai Indoor-Events mit bis zu 1.000 Zuschauern wieder möglich sein. Die Abende der Premier League vom 24. bis 28. Mai dürften demnach mit Fans stattfinden.

Bei der WM im Londoner Alexandra Palace ab Mitte Dezember hatte es letztmals Zuschauer gegeben, allerdings nur für einen Abend. Vom zweiten Tag an fanden die Partien ohne Besucher statt.