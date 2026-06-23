Die EU killt ganze Hirsch-Zucht

Ein neuer Beschluss aus Brüssel sorgt bei Österreichs Wildhaltern für Entsetzen. Der seit der Kaiserzeit etablierte Sika-Hirsch wurde als invasive Art eingestuft und muss aus allen Gehegen verschwinden.

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Für die heimischen Halter von Sika-Hirschen bedeutet die aktuelle Entscheidung der EU einen massiven Einschnitt. Die Tiere, die in Österreich seit rund 150 Jahren in kontrollierten und eingezäunten Gehegen leben, müssen bis August 2027 vollständig aus den Betrieben verschwinden.

Die EU-Verordnung verbietet künftig die Haltung, Züchtung, den Transport sowie die Einfuhr der Tiere. Begründet wird der Schritt damit, dass sich das Sika-Wild mit dem heimischen Rotwild paaren und so eine hybride Art hervorbringen könnte. Die rot-weiß-roten Vertreter im Wissenschaftsrat stimmten gegen die Maßnahme, wurden jedoch von anderen Ländern überstimmt.

Enormer finanzieller Schaden

In Österreich sind von dieser Neuregelung mehr als 250 Betriebe direkt betroffen, europaweit sind es sogar Tausende. Der Verband der Sika-Züchter beziffert den drohenden wirtschaftlichen Schaden auf rund 16 Millionen Euro. Da es sich hierzulande um rein gehaste Bestände und nicht um wildlebende Tiere handelt, argumentieren die Züchter, dass keine direkte Gefahr der Verdrängung heimischer Arten bestehe. Dennoch bleibt die Frist bestehen.

Kritik von heimischen Politikern

Bereits ab August des laufenden Jahres müssen männliche und weibliche Tiere strikt getrennt werden, um die Fortpflanzung zu unterbinden. "Die EU stuft den Sika-Hirsch als invasive Art ein, obwohl bei uns kein einziger Fall einer Gefährdung des Rotwilds belegt ist. Hunderte Familien sind betroffen, eine Entschädigung ist nicht vorgesehen. Das ist der reine Wahnsinn", kritisiert EU-Mandatar Alexander Bernhuber die Situation auf den Höfen.

Sollte die Verordnung in dieser Form aufrechtbleiben, droht den landwirtschaftlichen Betrieben bis zum Sommer nächsten Jahres das endgültige Aus für diesen gesamten Erwerbszweig.