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Wiener Gänsehäufl

Nach Bade-Unfall: 49-Jähriger gestorben

Das Drama ereignete sich im Bereich des Gänsehäufels.
© TZ Oesterreich Hofer Christian
Freunde des Mannes sahen, wie der Badegast plötzlich unterging.
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Ein Badeunfall in der Wiener Donaustadt hat ein tragisches Ende genommen. Ein 49-jähriger Mann war am Samstagvormittag beim Schwimmen im Bereich des Gänsehäufels plötzlich untergegangen, vor den Augen seiner Freunde. Daraufhin wurde umgehend ein Rettungseinsatz eingeleitet.

Feuerwehrtaucher retteten den Mann

Feuerwehrtaucher konnten den 49-Jährigen rasch aus dem Wasser bergen. Den Einsatzkräften gelang zunächst die erfolgreiche Reanimation. Der Badegast wurde anschließend von der Berufsrettung intubiert, künstlich beatmet und in kritischem, zunächst aber stabilem Zustand in ein Krankenhaus gebracht.

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Verletzungen waren zu schwer

Trotz der raschen Rettung und intensiver medizinischer Versorgung erlag der 49-Jährige laut "Mein Bezirk" später im Krankenhaus den Folgen des Badeunfalls. Wie es dazu kam, dass der Mann plötzlich unterging, ist weiterhin unklar. Die Hintergründe des Vorfalls werden nun untersucht.

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