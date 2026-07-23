Leuchtgranate
Bundesheer-Übung löste Waldbrand in Molln aus
Molln. Ein Leuchtkörper des Bundesheeres hat am späten Mittwochabend auf dem Truppenübungsplatz Ramsau bei Molln einen Wiesen- und Waldbrand ausgelöst. Gegen 21.30 Uhr wurden sieben Feuerwehren alarmiert. Nach Angaben der Polizei verursachte eine Leuchtgranate aus einem Panzerabwehrrohr das Feuer, das sich anschließend rasch auf rund 500 Quadratmeter ausbreitete.
"Brandaus" erst gegen 3 Uhr Früh
Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da sich Teile des betroffenen Waldgebiets in schwer zugänglichem, teils alpinem Gelände befanden. Erst gegen 3 Uhr in der Früh konnte der Einsatz beendet und von den Feuerwehren "Brandaus" gegeben werden. Verletzt wurde beim Vorfall laut Auskunft der Polizei niemand.
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