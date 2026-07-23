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"Sauberes Wels"

Welser sammelten über sieben Tonnen Müll

Eine Gruppe Kinder posiert mit Müllsäcken und Handschuhen im Grünen nach einer Aufräumaktion.
© Stadt Wels/KK
Auch heuer war die Aktion ein voller Erfolg. Sogar die jüngsten Welser waren voll im Einsatz.
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Wels. Die Flurreinigungsaktion "Sauberes Wels" ist heuer erneut auf große Beteiligung gestoßen. Über 5.000 Menschen sammelten seit April rund sieben Tonnen Abfall im gesamten Stadtgebiet. Ziel der seit über 30 Jahren bestehenden Aktion ist es, das Bewusstsein für Umweltschutz und Sauberkeit zu stärken.

Schülerinnen und Schüler im Einsatz

Beteiligt haben sich zahlreiche Volks- und Mittelschulen, höhere Schulen, Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen sowie Vereine, Unternehmen und Privatpersonen. Bei den Sammelaktionen wurden neben Verpackungen und Hausmüll auch Autoreifen, Möbelstücke und Sanitärgegenstände gefunden. Bürgermeister Andreas Rabl dankte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihren Einsatz. Auch Umweltstadtrat Thomas Rammerstorfer hob das Engagement der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte hervor, die gemeinsam einen wichtigen Beitrag für Umwelt und Lebensqualität in Wels leisten.

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