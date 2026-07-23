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Rückflug aus Mallorca

Pilot kollabiert während Flug - Notlandung!

Boeing 737 MAX 8 der LOT Polish Airlines im Flug vor blauem Himmel.
© Mondadori Portfolio via Getty Im
Boeing 737 Max 8 war auf Weg von Palma de Mallorca nach Warschau
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Wegen eines medizinischen Notfalls des Piloten hat ein Passagierflugzeug der polnischen Fluggesellschaft LOT in der Nacht eine außerplanmäßige Landung auf dem Flughafen Mailand-Malpensa durchgeführt. Die Boeing 737 Max 8 war auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Warschau, als der Kommandant gegen 4.05 Uhr gesundheitliche Probleme erlitt. Daraufhin wurde eine Notlandung auf dem Flughafen in der norditalienischen Region Lombardei eingeleitet.

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Rettungskräfte, Notärzte und Feuerwehr wurden vorsorglich alarmiert, wie italienische Medien berichteten. Die Maschine landete gegen 4.30 Uhr sicher in Mailand Malpensa. Nach Angaben der Einsatzkräfte wurde kein medizinischer Einsatz erforderlich. Die Passagiere blieben unverletzt.

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