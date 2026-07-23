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Kroatien: DIESES Natur-Spa kennst du garantiert noch nicht

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© Getty Images/500px
Wer an die kroatische Insel Pag denkt, hat oft Käse oder Partys im Kopf. Doch abseits davon liegt bei Povljana das Heilbad Segal, ein kleiner Süßwassersee mit kostenlosem Heilschlamm für Urlauber.
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Wer im Sommer aus Österreich nach Kroatien reist, sucht meistens Entspannung am Meer. Die Insel Pag bietet dafür neben Käse, Olivenhainen und Klöppelarbeiten ein ganz besonderes Naturjuwel: das kostenlose Heilbad Segal bei Povljana. Dieser kleine Süßwassersee liegt direkt neben dem Strand Dubrovnik, ist von Kiefern umgeben und birgt am südöstlichen Ufer den dunklen, mineralreichen Heilschlamm namens Peloid.

Wirkung seit dem zwanzigsten Jahrhundert

Wie ein Kroatien-Experte auf "kristijan-antic.blog" berichtet, schätzen Einheimische und Besucher die therapeutische Wirkung des Schlamms bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Heilschlamm soll bei Gelenk- und Knochenerkrankungen, Hautproblemen, inneren Beschwerden sowie zur Entgiftung helfen.

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So funktioniert das Natur Spa

Das Wellness-Ritual ist denkbar einfach: Schlamm großzügig auftragen, in der Sonne trocknen lassen und anschließend am nahegelegenen Kiesstrand in der Adria abwaschen. Experten empfehlen für eine optimale Wirkung eine Kur von zehn bis zwanzig Tagen, aber auch eine einmalige Anwendung entspannt. Da der Peloid Schwefel enthält, kann die Haut danach etwas riechen – das Schlammbad sollte daher lieber nicht direkt vor einem eleganten Abendessen eingeplant werden.

Mehr Natur rund um Povljana

Neben dem Heilbad Segal gibt es in der Umgebung von Povljana noch weitere Naturhighlights. Die drei ornithologischen Reservate Velo blato, Malo blato und Kolanjsko blato machen die Region zu einem idealen Ziel für Naturfans.

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