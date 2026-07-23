Dieser freche Dieb brachte eine ganze Familie zur Verzweiflung

Ein Mann aus Bearsden bei Glasgow suchte wochenlang nach einem Milchdieb vor seiner Haustür. Eine aufgestellte Überwachungskamera entlarvte schließlich den wahren Täter.

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Wer auch in Österreich gerne Frischeprodukte direkt an die Haustür geliefert bekommt, kennt den Ärger über verschwundene Ware. Der 42-jährige Gordon Campbell, aus Schottland, bemerkte vor etwa einem Monat, dass seine Milchlieferungen regelmäßig verschwanden. Ursprünglich vermutete er dahinter einen militanten Veganer oder schlaue Elstern, doch für die Vögel schien die Flasche schlicht zu schwer. Um dem Rätsel auf die Spur zu kommen, stellte der Schotte eine Kamera auf und legte eine mit Supermarktmilch gefüllte Glasflasche als Köder aus.

Diebstahl mitten in der Nacht

Bereits wenige Stunden später, schlug der Täter zu. Ein Video zeigt, wie ein junger Fuchs die Stufen zum Haus hinaufsteigt, die Flasche mit dem Maul greift, etwas Milch verschüttet und anschließend schnell davonläuft. Der Hausbesitzer, der in einer Digitalagentur arbeitet, reagierte amüsiert auf die Entdeckung: "Ich fand es so verrückt, dass dieser kleine, süße Fuchs auftauchte und sie mitnahm. Ich habe ihm sofort vergeben, als ich seine großen Ohren und sein kleines Gesicht sah." schreibt er auf X.

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Rückkehr der Milchlieferungen geplant

Wegen der anhaltenden Diebstähle hatte der Bewohner seine Lieferungen ausgesetzt und im Supermarkt eingekauft. Nun plant er, die Lieferungen wieder aufzunehmen, möchte jedoch eine Box für den Milchmann aufstellen. "Ich werde meine Milchlieferung zwar vielleicht wieder aufnehmen, aber wohl besser Bescheid geben, dass der Milchmann die Flaschen in eine Kiste packen soll." erklärte der Schotte weiter.

Kater vertrieb früheren Besucher

Schon einige Monate zuvor gab es eine Begegnung mit den Wildtieren auf dem Grundstück. Damals versuchte ein Fuchs durch die Katzenklappe ins Haus zu gelangen, wurde jedoch vom Familienkater Bruce durch den Garten vertrieben. "The fox essentially tried to get into the cat flap, and the cat came and chased it away", erinnerte sich der Besitzer.