Süße Dackelküsse für Zverev vor Viertelfinal-Showdown in Wien

Hundewelpe stiehlt allen die Show: Alexander Zverev greift heute in Wien nach dem Halbfinal-Ticket. Freundin Sophia Thomalla drückt live die Daumen – samt Dackel Mishka.

Nach seinem souveränen Achtelfinalsieg gegen Matteo Arnaldi (6:4, 6:4) trifft Alexander Zverev heute bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle auf Tallon Griekspoor. Es ist sein 50. Saisonsieg – und nun soll der 51. folgen. Der Deutsche steht zum dritten Mal in Folge im Viertelfinale von Wien. Noch nie hat er das Turnier gewonnen – heuer soll sich das ändern.

Thomalla bringt Glück – mit Dackel „Mishka“

Für Unterstützung ist gesorgt: Freundin Sophia Thomalla sitzt in Wien wieder auf der Tribüne – mit einem tierischen Maskottchen im Gepäck. Der kleine Dackelwelpe „Mishka“ sorgt seit Tagen für Aufsehen. Auf Instagram postete Thomalla ein Bild mit dem Kommentar: „Zwei Hauptfiguren und einer, der sich um beide kümmert.“ Der Mini-Dackel kuschelt, tollt herum – und bringt Zverev bislang Glück.

Griekspoor als Hürde – Zverev will ins Halbfinale

Der heutige Gegner heißt Tallon Griekspoor. Der Niederländer steht Zverev zum ersten Mal gegenüber, liegt in der Weltrangliste aber nur wenige Plätze hinter dem Deutschen. Zverev wirkt nach Rückenproblemen wieder stabil, sagt selbst: „Die erste Runde hat mir körperlich viel Selbstvertrauen gegeben.“

Sinner auch im Einsatz – Duell mit Bublik

Auch Topfavorit Jannik Sinner steht heute auf dem Platz. Der Italiener trifft im Viertelfinale auf Alexander Bublik. Sinner gewann zuletzt souverän gegen seinen Landsmann Flavio Cobolli (6:2, 7:6) und will nun ins Halbfinale nachziehen – womöglich auf Kollisionskurs mit Zverev.