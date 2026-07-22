25. Juni
Zusatz-Konzert von Herbert Grönemeyer auf der Burg Clam
Klam. Die Nachfrage nach Tickets für Herbert Grönemeyers Open Air-Tour ist gewaltig. Deshalb legt der deutsche Musiker in Oberösterreich einen weiteren Termin nach: Am Freitag, 25. Juni 2027 werden Grönemeyer und seine Band zusätzlich zu 24. Juni auf der Burg Clam in Klam (Bez. Perg) auftreten. Der Vorverkauf der Tickets startet am Donnerstag, 23. Juli 2026, um 10 Uhr Uhr. Es gibt auch noch Tickets für Donnerstagabend.
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