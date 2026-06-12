Knoten am Hoden: "The Rock" spricht über Krebsangst

Hollywood-Star Dwayne Johnson hat offen über einen beängstigenden Gesundheitsschreck gesprochen.

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In einem Interview schilderte Johnson, wie er einen Knoten in seinem Hoden bemerkte und sofort an Krebs dachte. Der 54-Jährige ließ sich daraufhin medizinisch untersuchen.

Die Sorge war groß, denn Hodenkrebs zählt zu den häufigsten Krebsarten bei jüngeren Männern. Viele Betroffene entdecken die Erkrankung selbst bei einer Tastuntersuchung.

Erleichterung nach Untersuchung

Nach weiteren Untersuchungen stellte sich heraus, dass der Knoten nicht bösartig war. Für den Schauspieler war das eine enorme Erleichterung.

Johnson sprach offen darüber, wie belastend die Zeit der Ungewissheit gewesen sei. Er wolle andere Männer dazu ermutigen, bei Veränderungen nicht zu zögern und ärztlichen Rat einzuholen.

Appell an seine Fans

Der Action-Star nutzt seine Geschichte auch als Warnung. Wer ungewöhnliche Veränderungen am Körper bemerke, sollte diese ernst nehmen und rasch abklären lassen.

Mit seiner Offenheit erhält Johnson viel Zuspruch von Fans. Viele loben, dass er ein Thema anspricht, über das Männer oft nur ungern reden.

Für Dwayne Johnson ging die Geschichte glimpflich aus. Seine Botschaft ist dennoch klar: Vorsorge und schnelle Untersuchungen können entscheidend sein.