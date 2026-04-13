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Kopie von Kopie von Carmen Geiss
© Getty Images

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Gefährlicher Rekordversuch und Sand-Panne: Drama bei den Geissens

13.04.26, 12:59
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Ein glamourös geplantes Fotoshooting in den Dünen von Dubai entwickelt sich für die Familie Geiss zur unerwarteten Geduldsprobe. 

In den neuesten Episoden ihrer Dokusoap ist die glamouröse  Millionärsfamilie Geiss  in den Vereinigten Arabischen Emiraten am Werk. In Dubai beabsichtigt die Familie, eine aufwendige Werbekampagne für eine Wassermarke im markanten „Skull Liquid“-Design umzusetzen. Doch das geplante Projekt in der Wüste gerät ins Stocken, noch bevor das erste Foto geschossen werden kann.

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Beim Versuch, die sandigen Dünen zu bezwingen, fährt sich Robert Geiss mit seinem Geländewagen hoffnungslos fest. Während die Töchter Davina und Shania dem Missgeschick ihres Vaters mit sichtlich amüsierter Herablassung begegnen, zeigt sich Ehefrau Carmen von der misslichen Lage zunehmend ungehalten. Die missglückte Anfahrt belastet die ohnehin angespannte Atmosphäre, da Robert bereits zuvor beim gemeinsamen Kochen in der heimischen Küche durch seine autoritären Anweisungen für Missmut gesorgt hatte.

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Carmen Geiss bricht in Tränen aus. 

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© RTLZWEI

Abenteuer

Parallel zum Wüsten-Abenteuer verfolgt die  Familie ein Vorhaben  von weitaus riskanterem Ausmaß. Auf dem offenen Meer vor Dubai plant der Familienfreund Danny Schramm einen bisher nie dagewesenen Rekordversuch: Er möchte sich auf einem Wakeboard von der 40 Meter langen Yacht „Indigo Star“ ziehen lassen. Die Nähe zu den gewaltigen Schiffsschrauben stellt dabei ein lebensgefährliches Wagnis dar, was die Sorge innerhalb der Familie sichtlich wachsen lässt.

Robert Carmen Geiss
© Getty Images

Herausforderung  

Nach den aufregenden Tagen in den Emiraten wartet in Saint-Tropez bereits die nächste Herausforderung auf das Quartett. Im familieneigenen Hotel Maison Prestige  Roberto Geissini sorgt eine umfangreiche Kunst-Lieferung  für allgemeines Entsetzen. Robert Geiss hat eine Vielzahl an Kuriositäten aus aller Welt erworben, die nun ausgepackt und im Hotel arrangiert werden müssen. Sehr zum Leidwesen von Davina und Shania, die von der künstlerischen Vision ihres Vaters wenig überzeugt sind, jedoch bei der körperlichen Arbeit tatkräftig mit anpacken müssen.

Ausstrahlungshinweis

Die neuen Folgen von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ sind am Montag, dem 13. April, um 20:15 Uhr auf RTLZWEI zu sehen. Abonnenten von RTL+ haben bereits sieben Tage vorab Zugriff auf die Episoden.

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