Knalleffekt: ÖFB tauscht Teamchef aus

Nach einer sportlich schwierigen Phase zieht der ÖFB die Reißleine.

Der Däne Lars Söndergaard wird neuer Teamchef der Frauen-Nationalmannschaft und löst damit Alexander Schriebl (sowie Co-Trainerin Sara Schaible) ab.

Die wichtigsten Details zum Wechsel

Hintergrund: Unter Schriebl verlief der personelle Umbruch holprig. In den letzten 14 Spielen gab es neun Niederlagen, was Sportdirektor Peter Schöttel dazu veranlasste, das Projekt trotz eines Achtungserfolgs gegen Deutschland (0:0) vorzeitig zu beenden. Der neue Chef: Mit dem 67-jährigen Söndergaard holt der ÖFB einen Kenner des österreichischen Fußballs (Ex-Trainer von Salzburg und Austria Wien). Er bringt zudem geballte Erfahrung im Frauenfußball mit, nachdem er Dänemark bereits zu WM- und EM-Endrunden führte.

Traum von WM in Brasilien

Das Ziel: Söndergaard soll das Team durch die Playoffs zur WM 2027 in Brasilien führen. Die Vertragslaufzeit ist zunächst bis zum Ende dieser Kampagne angesetzt. Trotz der jüngsten Negativserie bleibt das Ziel klar: Die Österreicherinnen wollen unter dem neuen Routinier an der Seitenlinie ihre erste Weltmeisterschafts-Teilnahme fixieren.