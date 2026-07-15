Adidas: Das sind die coolsten Sneaker des Sommers!

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Kaum ein Schuh prägt die Modewelt derzeit so sehr wie der adidas Samba. Gemeinsam mit dem Handball Spezial und der exklusiven Messi Collection gehören die Kult-Sneaker zu den begehrtesten Modellen des Jahres. Wer noch auf der Suche nach dem perfekten Sommer-Sneaker ist, sollte jetzt einen Blick auf diese Highlights werfen.

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Sneaker sind längst mehr als nur Sportschuhe – sie sind das It-Piece jedes Outfits. Vor allem adidas trifft aktuell den Nerv der Zeit wie kaum eine andere Marke. Ob auf Instagram, TikTok oder in den Straßen der Modemetropolen: Samba, Handball Spezial und die exklusive Messi Collection sind momentan überall zu sehen.

Die Kombination aus Retro-Design, hochwertigen Materialien und vielseitigen Farben macht die Modelle zu echten Styling-Allroundern – und genau deshalb sind viele Größen regelmäßig ausverkauft.

Samba OG: Der Sneaker, der einfach zu allem passt

SAMBA OG SCHUH © adidas

Der adidas Samba OG ist der Klassiker schlechthin. Ursprünglich als Fußballschuh entwickelt, hat er sich längst zu einem der beliebtesten Lifestyle-Sneaker weltweit entwickelt.

Besonders die Farbvariante Off White / Supplier Colour / Gum überzeugt mit ihrem cleanen Look und lässt sich perfekt zu Jeans, Leinenhosen, Röcken oder Sommerkleidern kombinieren.

Das Beste: Aktuell ist der Kult-Sneaker bereits für 97,50 Euro erhältlich.

Handball Spezial: Der Retro-Trend bleibt

Handball Spezial Schuh © adidas

Auch der Handball Spezial gehört zu den absoluten Must-haves der Saison. Sein Vintage-Look macht ihn zur perfekten Wahl für alle, die zeitlose Sneaker mit einem modischen Twist lieben.

Die elegante Farbvariante Maroon / Cream White / Gold Metallic sorgt für einen besonderen Hingucker und passt ideal zu den aktuellen Herbst- und Sommerfarben.

Erhältlich ist das Modell derzeit für 110 Euro.

Die exklusive Messi Collection

Für Fußballfans und Sneaker-Liebhaber ist die Messi Collection eines der Highlights des Jahres. Der Samba Messi verbindet den legendären Samba-Look mit besonderen Farbkombinationen und exklusiven Details.

Samba Messi Schuh © adidas

Samba Messi Schuh © adidas

Samba Messi Schuh © adidas

Zur Auswahl stehen aktuell gleich mehrere Farbvarianten:

Light Pink / Core Black / Gum Core Black / Gold Metallic / Gum Halo Mint / Lucid Pink / Gum

Mit einem Preis von 120 Euro gehört der Schuh zu den exklusivsten Modellen der Kollektion.

Der Samba OG in neuen Trendfarben

Samba OG Schuh © adidas

Wer einen etwas auffälligeren Look bevorzugt, sollte sich den Samba OG in Brown / Preloved Red / Cream White ansehen.

Warme Braun- und Rottöne gehören zu den größten Sneaker- und Fashiontrends der kommenden Saison und verleihen dem Klassiker einen modernen Look. Auch dieses Modell ist exklusiv erhältlich und kostet 130 Euro.

Diese Sneaker sehen Sie derzeit überall

Ob Influencerinnen, Models oder Streetstyle-Fans – adidas dominiert aktuell die Sneaker-Welt. Vor allem der Samba gehört zu den meistgetragenen Schuhen des Jahres und lässt sich sowohl sportlich als auch elegant kombinieren.

Kein Wunder also, dass viele Größen immer wieder schnell vergriffen sind. Wer schon länger mit einem neuen Paar liebäugelt oder sich eines der exklusiven Messi-Modelle sichern möchte, sollte daher nicht mehr allzu lange warten.

Fazit: Ob der zeitlose Samba OG, der stylische Handball Spezial oder die limitierte Messi Collection – adidas liefert aktuell einige der begehrtesten Sneaker des Jahres. Wer seinen Sommer- oder Herbst-Look aufwerten möchte, findet hier garantiert den passenden Favoriten.

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