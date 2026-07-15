Österreich
TV
E-Paper
Österreich

Social Media Video

SPAR dir Tinder! Rabattaktion wird zum Dating-Hit des Sommers

Ein lustiges SPAR-Video geht derzeit auf Social Media viral. Ein Aperol für dich, ein Prosecco für dein "Plus One" – und plötzlich wird aus einer Supermarkt-Aktion eine kleine Sommer-Romanze.
OE24 auf Google bevorzugen

Wer braucht schon Tinder, Bumble und Co., wenn man sein Sommer-Date offenbar auch einfach beim Einkaufen finden kann? SPAR sorgt mit einem neuen Video zur "1+1 Sommer"-Aktion gerade für jede Menge Lacher – und liefert ganz nebenbei die vielleicht charmanteste Dating-Idee des Sommers.

Die Botschaft der Aktion ist eigentlich simpel: Ein Produkt für dich, eines für dein "+1". Doch SPAR nimmt das Motto im Video ziemlich wörtlich.

Aus 1+1 wird plötzlich ein Date

Im Instagram-Clip treffen eine junge Frau und ein Mann aufeinander, die zunächst eigentlich nur die Rabattaktion rund um Aperol und Prosecco präsentieren. Doch aus dem gemeinsamen "1+1" wird schnell mehr: Die beiden kommen sich näher – und landen am Ende tatsächlich bei einem Date. Liebe auf den ersten Einkauf sozusagen.

Das Netz feiert die Mini-Lovestory, denn statt klassischer Supermarktwerbung gibt es Flirtfaktor, Situationskomik und ein Happy End. Oder zumindest einen gemeinsamen Aperol Spritz.

Auch interessant

Pilates war gestern: Hailey Bieber schwört jetzt auf dieses Po-Workout

Pig sucht ORF-Direktoren: Das sind die Favoriten

Autofahrer aufgepasst: Italien schaltet Blitzer ab

Dating-App war gestern

Die Rechnung könnte einfacher kaum sein: Aperol plus Prosecco ergibt Spritz. Ein Single plus ein Single ergibt mit etwas Glück ein Date. Und dank der Aktion muss zumindest niemand darüber diskutieren, wer die zweite Flasche bezahlt.

Bleibt nur noch die Frage: Funktioniert das auch im echten Leben? Statt "Kommst du öfter hierher?" könnte der neue Flirtspruch des Sommers schließlich lauten: "Entschuldigung, ich hätte da noch ein Produkt gratis – willst du mein Plus One sein?"

Charmanter als ein "Hey, wie geht’s?" auf Tinder ist das allemal.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wrabetz entmachtet Zechner & Dittlbacher

Rumäne (41) sticht Frau Gabel ins Gesicht

Paris Hilton: Ihr Kokain-Versteck

Gericht erlaubt Bau von "Spange Wörth"

Swarovski: Videodreh für die Mama

Der Wellness-Traum für Frauen

Ostumfahrung soll im  Herbst 2027 fertig sein

100 Millionen Euro Auftrag für Kontron im Bahnsektor

Streit um Martin 3-Standort

Dschungel-Star Tina Ruland: "Unter Mindestlohn" - sie kann von Schauspielerei nicht leben