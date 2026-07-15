SPAR dir Tinder! Rabattaktion wird zum Dating-Hit des Sommers

Ein lustiges SPAR-Video geht derzeit auf Social Media viral. Ein Aperol für dich, ein Prosecco für dein "Plus One" – und plötzlich wird aus einer Supermarkt-Aktion eine kleine Sommer-Romanze.

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Wer braucht schon Tinder, Bumble und Co., wenn man sein Sommer-Date offenbar auch einfach beim Einkaufen finden kann? SPAR sorgt mit einem neuen Video zur "1+1 Sommer"-Aktion gerade für jede Menge Lacher – und liefert ganz nebenbei die vielleicht charmanteste Dating-Idee des Sommers.

Die Botschaft der Aktion ist eigentlich simpel: Ein Produkt für dich, eines für dein "+1". Doch SPAR nimmt das Motto im Video ziemlich wörtlich.

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Aus 1+1 wird plötzlich ein Date

Im Instagram-Clip treffen eine junge Frau und ein Mann aufeinander, die zunächst eigentlich nur die Rabattaktion rund um Aperol und Prosecco präsentieren. Doch aus dem gemeinsamen "1+1" wird schnell mehr: Die beiden kommen sich näher – und landen am Ende tatsächlich bei einem Date. Liebe auf den ersten Einkauf sozusagen.

Das Netz feiert die Mini-Lovestory, denn statt klassischer Supermarktwerbung gibt es Flirtfaktor, Situationskomik und ein Happy End. Oder zumindest einen gemeinsamen Aperol Spritz.

Dating-App war gestern

Die Rechnung könnte einfacher kaum sein: Aperol plus Prosecco ergibt Spritz. Ein Single plus ein Single ergibt mit etwas Glück ein Date. Und dank der Aktion muss zumindest niemand darüber diskutieren, wer die zweite Flasche bezahlt.

Bleibt nur noch die Frage: Funktioniert das auch im echten Leben? Statt "Kommst du öfter hierher?" könnte der neue Flirtspruch des Sommers schließlich lauten: "Entschuldigung, ich hätte da noch ein Produkt gratis – willst du mein Plus One sein?"

Charmanter als ein "Hey, wie geht’s?" auf Tinder ist das allemal.